En el Estadio Monumental vienen siguiendo a dos nombres desde hace tiempo y sería el momento para ir al ataque.

En Colo Colo se adentran a lo que será el próximo mercado de fichajes luego de haber asegurado el título en la Liga de Primera 2026 y cuando están a detalles de abrochar la continuidad del entrenador Fernando Ortiz.

Tras haber conseguido la estrella número 35, el técnico argentino junto a la dirigencia de Blanco y Negro habrían acordado que hay cuatro puestos a reforzar para la siguiente temporada, donde el Cacique vuelve a la Copa Libertadores.

Pero en la lista hay dos nombres claros que en Macul vienen siguiendo desde hace tiempo, quienes son los primeros que están en la carpeta de la gerencia deportiva.

Los primeros nombres en la carpeta de Colo Colo

Muchos pensarían que se trata de Diego Valdés, pero los nombres concretos corresponden a dos juveniles de Santiago Wanderers, quienes consiguieron la Copa Libertadores Sub 20 y disputaron la Copa Intercontinental contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Ellos son el volante Cristóbal Ponce y el extremo Vicente Vargas, ambos de 19 años, que son la nueva obsesión de Colo Colo para sumarlos al plantel.

El mediocampista Ponce se ha consolidado en el primer equipo de los Caturros, con 27 partidos disputados esta campaña, con cinco goles y cuatro asistencias hasta el momento.

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Mientras que el atacante Vargas lleva 25 presencias, con dos goles y una asistencia, también formando parte de manera fija en el plantel de honor del Decano.

Cristóbal Ponce y Vicente Vargas están en la carpeta de Colo Colo. (Foto: Photosport)

En el Estadio Monumental se fijaron en estos jugadores a partir de un amistoso que se disputó en Pedrero antes del viaje de Santiago Wanderers Sub 20 a España, cuando los porteños se enfrentaron con los albos en su último partido de preparación antes de la Copa Intercontinental.