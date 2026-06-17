El histórico albo no escondió su preferencia para el siguiente libro de pases y mencionó a Luciano Cabral.

Colo Colo recibió un potente consejo en la previa del mercado de fichajes. ¿Qué pasó? Jorge Valdivia sacó la voz y postuló a una incorporación para el club de sus amores: es un viejo anhelo en Macul.

En conversación con Radio ADN, el retirado futbolista analizó el libro de pases del conjunto albo y mencionó a un jugador que ya ha estado en el radar de la institución. Se trata de Luciano Cabral.

Todo indica que este último saldrá de Independiente de Avellaneda, por lo que el campeón de América lo quiere ver en el Estadio Monumental. Su futuro está en incertidumbre.

“Cuando terminó su etapa en Coquimbo, hubiese sido lindo verlo con la camiseta de Colo Colo. Ojalá pueda volver a Chile, cuando los jugadores encuentran dónde desarrollar todo su potencial futbolístico, acá lo consiguió“, lanzó.

“Ojalá pueda volver y, si es a Colo Colo, mucho mejor. Es un deseo de hincha, es un jugador que perfectamente se puede poner la camiseta del popular“, agregó el Mago.

Jorge Valdivia quiere a Luciano Cabral en Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Jorge Valdivia analiza el mercado de fichajes de Colo Colo

A su vez, el actual comentarista deportivo advirtió al equipo que le robó el corazón: siempre hay que apostar por potenciar el plantel. Quiere nuevos rostros en la escuadra alba a pesar de que la situación no lo amerite al cien.

“No tiene torneo internacional. En ese caso te pasa la cuenta, pero ahora te da con los jugadores que tienes. Ahora, siempre va a ser mejor tener la posibilidad de contratar jugadores, pero si no pasa, no corre riesgo“, cerró.

En resumen:

Jorge Valdivia aconsejó a Colo Colo fichar al mediocampista Luciano Cabral para la segunda rueda.

aconsejó a Colo Colo fichar al mediocampista Luciano Cabral para la segunda rueda. Luciano Cabral saldría de Independiente de Avellaneda y busca definir su futuro.

saldría de Independiente de Avellaneda y busca definir su futuro. Colo Colo no disputará torneos internacionales durante el próximo semestre.