¿Luciano Cabral a Colo Colo? Cuentan la firme sobre el caso: “Lo cierto es que…”

Según trascendió, el seleccionado chileno no es la prioridad para este período de transferencias. A pesar de ello, está en carpeta.

Colo Colo tiene que analizar con cautela sus movimientos en el mercado de fichajes. El conjunto albo solo podrá inscribir tres nuevos futbolistas, por lo que se reveló la verdad sobre el caso Luciano Cabral.

Ante los rumores que vinculan al seleccionado nacional con la escuadra de Macul, el medio DaleAlbo explicó su situación: no es la primera alternativa en la lista de deseos de la cúpula institucional.

Según detalló el sitio, el volante en cuestión siempre ha interesado en Blanco y Negro, pero en esta oportunidad el panorama es distinto. Por el momento, se aleja del elenco popular.

“Este escenario tiene matices. Luciano Cabral no es prioridad en Colo Colo“, comenzó indicando la publicación.

“Si bien está en carpeta (…) lo cierto es que las voces al interior del Estadio Monumental señalan que, en estos días, no es la principal opción que tienen para poder ser un fichaje“, agregó.

Luciano Cabral está en el radar de Colo Colo, pero no es primera opción. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Luciano Cabral no es prioridad en Colo Colo

Durante la vigente campaña, el jugador de 31 años ha disputado una totalidad de 10 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró anotar dos goles y no entregó asistencias.

Su contrato con Independiente de Avellaneda rige hasta el 31 de diciembre de 2027. Por lo tanto, el cuadro bonaerense tendrá que determinar el siguiente paso en su carrera.

En resumen:

El mediocampista Luciano Cabral no es la prioridad de fichaje para Colo Colo.

no es la prioridad de fichaje para Colo Colo. El futbolista Luciano Cabral registra dos goles anotados en 10 partidos disputados.

registra dos goles anotados en 10 partidos disputados. El jugador tiene contrato vigente con Independiente de Avellaneda hasta diciembre de 2027.