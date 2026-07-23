Manuel de Tezanos le baja el pulgar a este arquero para Colo Colo: “Podría salir muy mal”

El periodista nacional Manuel de Tezanos le baja el pulgar por completo a este jugador en Colo Colo.

Colo Colo sigue en lo que es su gran objetivo de mercado, en donde desde el ‘Cacique’ buscan con todo poder reforzar la portería, el puesto en el que desea fichar desde inicio de temporada su entrenador Fernando Ortiz y en el que hoy esperan cumplirle con aquel deseo.

Sobre esto, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a la opción del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien ha aparecido como un candidato en el ‘Cacique’, pero que no convence al comunicador.

“No es un arquero para Colo Colo Vozinha”, comienza señalando de Tezanos en TNT Sports.

Agregando a esto, el periodista no duda que desde el punto de vista mediático, el fichaje de Vozinha podría ser rimbombante para el fútbol chileno y Colo Colo, pero desde lo futbolístico siente que no por lo que es su edad.

Vozinha es opción en Colo Colo | Foto: Getty Images

“Para mí Vozinha no, desde el lado mediático sí podría ser, pero es un arquero de 40 años…”, remarca.

Concluyendo, de Tezanos no duda en que la opción de Vozinha en Colo Colo puede salir bastante mal y que su chance de poder llegar al ‘Cacique’ pasaba por algo más como marketing que por una decisión deportiva.

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“Podría salir muy mal para mí, de hecho muy mal, esto era marketing”, cerró.

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