Marcelo Barticciotto le hace un llamado de atención a este jugador de Colo Colo: “Uno espera más de él”

El ídolo del 'Cacique', Marcelo Barticciotto le hace un llamado de atención a este jugador en Colo Colo.

Colo Colo sigue dejando dudas en lo que es esta recta final del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ sumaron un nuevo partido sin saber de victorias tras lo que fue su igualdad a un tanto ante Palestino, el que lo priva aún de seguir dando pasos a un nuevo título.

Sobre esto, el histórico ex jugador del ‘Cacique’, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa para hablar de lo que ha sido el rendimiento del equipo de Fernando Ortiz, en la que dejó un firme mensaje por el nivel de varios jugadores.

“Uno lo que espera en este momento de Colo Colo, es que los jugadores que nosotros tanto hablamos durante el año, que marcaban diferencia, tienen que aparecer en este momento”, comenzó indicando Barticciotto.

Agregando a estos dichos, el ‘Barti’ puntualizó en los jugadores que han mostrado un bajón futbolístico dentro del plantel de Colo Colo, lo que le ha hecho ser hoy en día un equipo bastante poco resolutivo en la fase final del ataque.

Hernández ha sido un punto bajo en Colo Colo | Foto: Photosport

“En estos cuatro partidos no han aparecido, Hernández, Pastrán, Méndez, que uno lo resaltó durante todo el campeonato, Madrid, ellos tienen que aparecer”, declara.

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Concluyendo, Barticciotto le dejó un importante mensaje a Leandro Hernández, por quien espera que vuelva a retomar el nivel que lo llevó a brillar dentro del equipo de Colo Colo y que lo hizo estar considerado en la Selección Chilena.

“Uno dice Hernández es muy joven no le van a pasar toda la responsabilidad a él, no, pero se ganó un cierto prestigio, que uno espera más de él en estos partidos”, cerró.