Marcelo Barticciotto no está 100% conforme con el Colo Colo de Fernando Ortiz: “Todavía no puede…”

El histórico ídolo de Colo Colo realizó una crítica al Cacique pese a que lleva tres triunfos de manera consecutiva.

Colo Colo se encuentra en un excelente momento de la temporada 2026, donde los albos marchan al tope de la Liga de Primera 2026 y, en la Copa de la Liga, lideran el Grupo A donde este miércoles se juegan el paso a las semifinales del torneo.

Pese a que el Cacique enfila tres victorias consecutivas entre ambos torneos, Marcelo Pablo Barticciotto no está del todo contento y lo hizo saber en F90 de ESPN Chile, donde realizó una gran crítica al equipo.

Colo Colo buscará clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga este miércoles. | Foto: Photosport

“Lo que está claro es que todavía no puede hacer un partido completo a buen nivel, porque el primer tiempo no fue bueno, opaco, con pocas llegadas. Le cuesta arrancar los partidos a Colo Colo”, dijo en primera instancia.

Acto seguido, ‘Barti’ cree que “Una vez que los abre, según el rival, juega más cómodo y con confianza. Entró bien Marchant, pero todavía cuesta encontrar cuál ha sido el mejor partido de Colo Colo. Tiene buenos minutos, otros no tanto, pero bueno… el equipo gana y es poco lo que se puede decir”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo está en una racha positiva y pretende coronarla este miércoles cuando tenga que enfrentar a Coquimbo Unido en calidad de visitante por la Fecha 4 de la Copa de la Liga.

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En síntesis

Colo Colo lidera actualmente la Liga de Primera 2026 y el Grupo A de Copa.

El ídolo Marcelo Barticciotto criticó el rendimiento irregular del equipo durante los primeros tiempos.

El club busca clasificar a semifinales este miércoles ante Coquimbo Unido como visitante.