“Ya no funcionó”:Marcelo Barticciotto explota contra este experimento de Fernando Ortiz en Colo Colo

Colo Colo se volvió a llenar de dudas y todo esto tras lo que fue su derrota por la Copa de la Liga por 1-0 ante Coquimbo Unido, resultado que dejó a los ‘Albos’ al borde de la eliminación en este torneo.

Sobre lo que fue este compromiso, un histórico del ‘Cacique’ como lo es Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y comentó lo que ha sido constante problema que ha mostrado el equipo de Fernando Ortiz en esta temporada y que trata de jugar con los extremos a pierna cambiada.

“Para afuera no pueden ir, porque ninguno tiene la pierna inhábil para poder utilizarla. Ya el tema de los extremos a pierna cambiada ya no le dio, ya no funcionó”, parte señalando Barticciotto.

Siguiendo en aquello, el ‘Barti’ ejemplifica que con jugadores como Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Francisco Marchant este rol de la pierna cambiada no ha dado réditos dentro del esquema, en la que siente que no tienen las condiciones para ese rol.

Colo Colo no pudo ante Coquimbo | Foto: Photosport

“Con los jugadores que tiene no le funciona, probó a Pastrán en Concepción por izquierda y no funcionó, si tú me dices que pones a (Lucas) Cepeda a pierna cambiado te lo acepto, porque tiene buen remate”, declara.

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Concluyendo, Barticciotto no tiene pelos en la lengua para señalar que si un jugador no tiene un buen remate con su pierna cambiada, no puede cumplir el rol que quiere Fernando Ortiz dentro de su equipo, ya que se queda sin herramientas para dañar al rival.

“Si no tienen buen remate, no lo puedes poner de pierna cambiada, por qué de última se sacan un tipo de encima, llegan a línea de fondo y no tiran el centro porque no tienen la otra pierna, los dejas de lado a los futbolistas”, cerró.

En Síntesis

Coquimbo Unido derrotó a Colo Colo por 1-0 en la Copa de la Liga.

derrotó a por 1-0 en la Copa de la Liga. El entrenador Fernando Ortiz mantiene a los extremos del equipo jugando a pierna cambiada .

mantiene a los extremos del equipo jugando a . Marcelo Barticciotto cuestionó el rendimiento de Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Francisco Marchant.