Marcelo Barticciotto lanza certero dardo a canterano de Colo Colo: “Son jugadores profesionales”

El ídolo de los albos recriminó a uno de los canteranos de Colo Colo que fue titular en la caída ante Coquimbo Unido.

Colo Colo hipotecó su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga el día de ayer, donde cayó por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido en un partido donde los dirigidos por Fernando Ortiz estuvieron irreconocibles.

Así también lo cree Marcelo Pablo Barticciotto, uno de los máximos ídolos de Colo Colo quien en F90 de ESPN Chile soltó: “A mí me sorprende la imprecisión que tiene Colo Colo tres cuartos de cancha hacia adelante. La cantidad de centros que tiraron al arquero, que no llega a los compañeros”, dijo.

Bajo partido de Marchant ante Coquimbo Unido. | Foto: Photosport

Sin decir su nombre, apunta a Francisco Marchant, jugador que hizo la misma jugada más de 5 veces para tirar centros que terminaban en las manos de Diego Sánchez: “Está bien, no quiero pegarles a los chicos, pero digo, son jugadores profesionales. Alguno tira 5 centros y uno tiene que ir a la cabeza de un compañero”.

“Me sorprendió en el gol de Coquimbo, donde falla la defensa de Colo Colo. Ortiz dijo que eso lo trabajaron y que de la única forma que le podían hacer un gol era de pelota parada y se lo hicieron”, complementó en el cierre.

Así las cosas, Colo Colo tendrá días movidos de aquí a que tenga que enfrentar a Ñublense por la Liga de Primera 2026, compromiso que se llevará a cabo este domingo 17 de mayo a las 5:30 de la tarde en el Estadio Monumental.

Publicidad

En síntesis

Marcelo Pablo Barticciotto criticó la imprecisión de los jugadores de Colo Colo ante Coquimbo.

El técnico Fernando Ortiz reconoció que trabajaron la jugada de pelota parada del gol.

Colo Colo enfrentará a Ñublense este domingo 17 de mayo a las 17:30 horas.