Marcelo Muñoz lapida a refuerzo de Colo Colo: “No mostró argumentos para llegar”

El periodista de TNT Sports y Picado TV afirmó que ya en enero advertía que el el futbolista no tenía argumentos futbolísticos para llegar a Colo Colo.

Colo Colo sigue bajo análisis en medio de una temporada marcada por la irregularidad y los cuestionamientos al rendimiento de varios de sus refuerzos, tal es el caso de Lautaro Pastrán.

El desempeño del ex Everton de Viña del Mar no ha logrado convencer, especialmente considerando que arribó al Estadio Monumental tras ser semifinalista de la Copa Libertadores 2025 con Liga de Quito.

Cabe recordar que el oriundo de Mendoza ha disputado hasta el momento 11 encuentros, no registra goles y solo suma una asistencia: la entregada a Maximiliano Romero en la anotación ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Lautaro Pastrán ocupa el dorsal 10 en Colo Colo | FOTO: Marco Vázquez/Photosport

Marcelo Muñoz y su crítica a Lautaro Pastrán

Quien abordó sin filtros esta situación fue Marcelo Muñoz, periodista que en el programa Fuerte al Ángulo de Picado TV aseguró que ya había advertido desde comienzos de año esta situación.

“No mostró argumentos para llegar a Colo Colo, esto yo lo dije en enero”, lanzó el comunicador.

Además, Muñoz profundizó que “yo hice 30 partidos de él en Everton y nunca lo elegimos jugador Experto. No era ese jugador que te marca el partido, la diferencia como Popín Castro en Limache”.

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Las declaraciones del comentarista llegan en un momento donde el cuadro dirigido por Fernando Ortiz continúa buscando respuestas futbolísticas y varios fichajes albos siguen en deuda con el rendimiento esperado.

En resumen…