Marcelo Muñoz se la canta clarita a Lucas Assadi tras su renovación en la U: “Tiene que empezar a…”

El periodista Marcelo Muñoz analizó el presente de Lucas Assadi tras su renovación en la Universidad de Chile.

Lucas Assadi vuelve a estar en el centro de la conversación en Universidad de Chile, esta vez no solo por su rendimiento en cancha, sino también por su reciente renovación con el Romántico Viajero.

El oriundo de Puente Alto ha tenido una temporada más irregular y con menor protagonismo con Fernando Gago en comparación a la anterior con Gustavo Álvarez, donde fue una de las grandes figuras de la U, mostrando un nivel que lo instaló como una de las principales promesas del fútbol chileno.

Aun así, Assadi mantiene un fuerte respaldo de la hinchada bullanguera, que lo identifica como un jugador distinto y con condiciones para marcar diferencias.

Lucas Assadi lleva 11 partidos esta temporada: no ha convertido goles | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Marcelo Muñoz le exige mayor rendimiento a Lucas Assadi en la U

En ese contexto, el periodista Marcelo Muñoz, en el programa Fuerte al Ángulo de Picado TV, entregó una fuerte reflexión sobre el presente del futbolista formado en el Centro Deportivo Azul (CDA).

“Tiene que empezar a rendir dónde sea porque si te vas a ir internacionalmente a ese equipo que te vayas no vas a tener la espalda que tenía en la U, en la U ya lleva cuatro años jugando, es mucho”, señaló.

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El también comunicador de TNT Sports insistió en que ese respaldo del hincha azul debe ser correspondido con actuaciones más consistentes de Assadi. “El otro día entró Lucas Assadi y casi se cae el estadio, entonces la verdad que la gente lo quiere mucho pero tiene que empezar a devolver”, remató.

En resumen…

Lucas Assadi vuelve a ser tema en la U tras su renovación y su presente irregular en el equipo.

En ese contexto, Marcelo Muñoz entregó una dura reflexión sobre el volante, apuntando a la necesidad de que empiece a responder con mayor consistencia dentro de la cancha y transforme el respaldo de la hinchada en rendimientos.