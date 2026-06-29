La situación de Lucas Assadi en la Universidad de Chile sin duda que genera preocupación.

Mucha polémica se ha generado en el mundo de la Universidad de Chile lo que ha sido la ausencia de Lucas Assadi, quien en una nueva oportunidad no fue considerado por Fabricio Coloccini para el duelo por Copa Chile ante Unión San Felipe y sumó su cuarto partido consecutivo sin ser citado.

Ante esta llamativa situación, el ex futbolista Marcelo Ramírez tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y declaró que es muy notorio que hay un cortocircuito importante entre el cuerpo técnico de Fernando Gago y el mismo Lucas Assadi.

“Yo creo que hay un cortocircuito, es evidente que hay un cortocircuito entre el jugador y el cuerpo técnico. si hubiera una buena relación, si de ambas partes se pudiera mejorar este tema, él tendría que estar citado, agarrando confianza en estos partidos y no está ni siquiera en el banco por cuarto partido consecutivo, es porque evidentemente hay un cortocircuito entre el jugador y el cuerpo técnico”, parte señalando Ramírez.

Siguiendo en aquello, el ‘Rambo’ no duda en que un importante problema entre ambos protagonistas tiene hoy en día Lucas Assadi sin ver minutos en la Universidad de Chile, lo que genera mucha incertidumbre en los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ con esta situación.

Assadi preocupa por su situación | FOTO: Photosport

“Algo está pasando y algo grave, un jugador que era tan importante, brillante y talentoso y que esté relegado a ni siquiera estar citado, es raro”, declaró.

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Concluyendo, Ramírez apuesta a que este problema con Lucas Assadi pasa por una falta de actitud por parte del jugador, quien quizás no se ha mostrado de buena forma en los entrenamientos, lo que impulsa al cuerpo técnico liderado por Fernando Gago en no contar con el jugador.

“Uno tratando de entender lo que pasa, esto pasa por una actitud de Assadi, no sé si en los entrenamientos, no sé si en la relación con ellos (cuerpo técnico), pero algo hay. Con un jugador de su categoría, del nivel y talento que tiene, si tiene actitud para entrenar y pide la camiseta, tendría más oportunidades. Algo no está haciendo bien Assadi”, cerró.

En Síntesis

El futbolista Lucas Assadi sumó su cuarto partido consecutivo sin ser citado en Universidad de Chile.

sumó su cuarto partido consecutivo sin ser citado en Universidad de Chile. El exjugador Marcelo Ramírez afirmó en TNT Sports que existe un problema con el jugador.

afirmó en TNT Sports que existe un problema con el jugador. El entrenador Fabricio Coloccini no consideró a Lucas Assadi para el duelo ante San Felipe.