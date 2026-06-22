Marcelo Ramírez pide aplausos para este jugador de Colo Colo que pasó desapercibido: “Mención honrosa”

El ex arquero del fútbol chileno y Colo Colo destaca a un jugador que pasó desapercibido en el triunfo ante Deportes Recoleta.

Colo Colo no tuvo mayores problemas para derrotar a Deportes Recoleta el sábado pasado, compromiso válido por la Copa Chile donde los albos resolvieron sin contratiempos por un claro y contundente 3-0.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz mostró una versión sólida y que va en la línea de lo que venía haciendo en la Liga de Primera 2026, pese a que en esta ocasión el rival disputa la segunda categoría del fútbol chileno.

Si bien hubo hartos puntos altos a nivel individual, Marcelo ‘Rambo’ Ramírez pidió un especial aplauso en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Mención honrosa para Maureira. Desde la aparición de Claudio Bravo que no había visto un arquero con las condiciones y la proyección que tiene él”, dijo.

Maureira estuvo sólido ante Deportes Recoleta. | Foto: Photosport

Ramírez va un paso más allá y asegura que Maureira es el arquero del futuro para el fútbol chileno: “Estamos de cara a un tremendo portero; tiene tremendas condiciones, muy joven, tranquilidad, resuelve de manera muy fría”.

En el cierre, eso sí, advierte a Aníbal Mosa y compañía no traer un arquero en el Mercado de Fichajes que pueda ‘tapar’ a Maureira, diciendo que “Traer a un arquero de mucho renombre sería un problema”, cerró.

Publicidad

Ahora, el Cacique da vuelta la página y ya piensa en su próximo compromiso por Copa Chile, el cual será este jueves 24 de junio en el Estadio Monumental ante O’Higgins de Rancagua.

En síntesis

Colo Colo derrotó 3-0 a Deportes Recoleta por la Copa Chile el sábado pasado.

Maureira, arquero de Colo Colo, fue elogiado por sus condiciones por Marcelo Ramírez.

Publicidad