Desde Macul ya tendrían una propuesta sobre la mesa por golero que estuvo en el Mundial 2026 junto a su selección.

Colo Colo ya comienza a planificar el segundo semestre y tiene un nombre claro para reforzar el arco: Santiago Mele. El portero uruguayo, que fue parte del plantel de su selección en el Mundial 2026, aparece como una de las prioridades del Cacique para potenciar una zona clave del equipo.

Las negociaciones están en curso y desde Blanco y Negro ya dieron el primer paso: presentaron una oferta formal a Rayados de Monterrey para quedarse con el guardameta a préstamo por una temporada, con opción de compra. La operación toma fuerza considerando el contexto del club mexicano, que busca reducir su masa salarial en este mercado.

Según información desde México, el sueldo de Mele alcanza los 700 mil dólares por temporada (cerca de 54 millones de pesos mensuales). En ese escenario, Colo Colo propuso asumir el 50% del salario, fórmula que haría viable su llegada a Macul.

Los números y la trayectoria de Santiago Mele

El arquero de 28 años llega con continuidad y rodaje. En Monterrey fue titular indiscutido durante el Torneo de Apertura, disputando 20 partidos oficiales, en los que recibió 31 goles y logró cinco porterías en cero.

Colo Colo envía oferta por Santiago Mele.(Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

Antes de su paso por México, Mele construyó una carrera internacional con experiencias en distintos países. Surgido en Fénix de Uruguay, pasó por el fútbol turco en Ankaragücü y Ankaraspor, además de un breve paso por Lleida en España. Luego regresó a Sudamérica para jugar en Plaza Colonia, más tarde defendió a Unión de Santa Fe y tuvo un destacado rendimiento en Junior de Barranquilla, donde incluso enfrentó a Colo Colo en la Copa Libertadores 2024.

Publicidad

Hoy, en Macul ven en Santiago Mele una oportunidad de mercado. Un arquero con experiencia internacional, presente competitivo y condiciones accesibles para negociar. La operación está en marcha y podría transformarse en uno de los movimientos más importantes del Cacique en este mercado de fichajes.