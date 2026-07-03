Colo Colo a un paso de perder a su gran anhelo de mercado: se acerca a otro club

Colo Colo tiene hoy en día la mente puesta en lo que es el mercado de pases, en donde los ‘Albos’ buscan reforzar su plantel pensando en lo que será la segunda parte del año.

Uno de los puestos que el entrenador Fernando Ortiz busca poder reforzar es en el puesto de arquero, en el que ante la ausencia de Fernando de Paul, busca a un jugador que pueda disputar el puesto con Gabriel Maureira.

Por esto, la dirigencia del ‘Popular’ ya se mueve para encontrar al gran nombre que busca para este puesto, en la que el DT exigió que fuera extranjero y tiene a un gran candidato.

¿Su nombre? el uruguayo Santiago Mele es el arquero que Fernando Ortiz desea para el arco de Colo Colo, guardameta que hoy milita en el Monterrey de México.

Si bien desde hace unas semanas se conoce el interés de Colo Colo por el seleccionado uruguayo, en el ‘Cacique’ parece que no hicieron muchos avances y otro equipo se metió de lleno en la lucha y hoy, está muy cerca de su fichaje.

Mele es el anhelo de Colo Colo | Foto: Getty Images

Publicidad

Independiente se acerca a Mele

En las últimas horas el periodista Matías Martínez informó en programa ‘De La Cuna al Infierno’ en Youtube, que Independiente de Avellaneda estaría muy cerca de hacerse de los servicios del portero Santiago Mele.

Hace unos días, el mismo comunicador declaró que Gustavo Quinteros estaría muy interesado en el portero uruguayo y ya habrían iniciado contactos para su arribo al fútbol argentino.

Sobre esta opción, el conjunto argentino está muy ilusionado con la llegada de Mele, ya que el comunicador indicó que estaría todo muy avanzado para el arribo del portero a Independiente.

Publicidad

¿Qué estaría faltando? el ‘ok’ del mismo Santiago Mele, quien también posee de otras ofertas de diferentes equipos, en donde del mismo fútbol mexicano lo buscan, Colo Colo y otros más.

El comunicador asegura que desde el entorno del jugador e Independiente estaría todo muy encaminado, en la que esperan en los próximos días tener buenas noticias con la postura de Santiago Mele y luego de esto, poder cerrar su arribo al fútbol argentino.

De esta manera, Colo Colo podría decirle adiós a uno de sus grandes anhelos para este mercado de pases, en la que Fernando Ortiz quiere a un guardameta de confianza para el segundo semestre.