Alerta Colo Colo: avisan que Independiente acelera por Santiago Mele y revelan qué falta para cerrar su llegada

El arquero uruguayo aparece en la carpeta del Cacique para reforzar el arco, pero desde Argentina aseguran que Independiente tomó ventaja.

El mercado de fichajes comienza a tomar fuerza y uno de los clubes que ya trabaja en la conformación de su plantel para el segundo semestre es Colo Colo, actual líder de la Liga de Primera 2026.

El Cacique, junto al técnico Fernando Ortiz, busca sumar un arquero que llegue a competir por el puesto conGabriel Maureira y Fernando de Paul, quien se encuentra recuperándose de una lesión. En ese escenario, ya apareció un nombre que gusta en Macul.

¿El nombre en cuestión? Se trata de Santiago Mele. El guardameta uruguayo actualmente pertenece a Monterrey de México y fue parte de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026. Sin embargo, desde Argentina revelaron que Independiente de Avellaneda también entró en la pelea por quedarse con sus servicios.

Santiago Mele alcanzó los 20 compromisos a lo largo de la temporada | FOTO: Manuel Guadarrama/Getty Images

Independiente podría abrochar a Santiago Mele en los próximos días

El periodista argentino Matías Martínez en el programa De La Cuna al Infierno entregó detalles de la operación y aseguró que durante este fin de semana podrían existir avances importantes para definir el futuro del meta charrúa.

“Este fin de semana se va a acelerar por Santiago Mele. El sueldo se dividiría mitad y mitad entre clubes. Lo que cobra en México es menor a lo que gana Rodrigo Rey en Independiente”, comentó el comunicador.

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Además, Martínez explicó que uno de los puntos que todavía debe resolverse. “Tienen que fijar opción de compra que todavía no está fijado y ese 50 por ciento del salario ya está fijado, falta solo el ok de Mele nada más que yo creo que lo tiene que dar este fin de semana”, señaló.

Por último, el reportero reveló que el entorno del arquero uruguayo vería con mejores ojos la propuesta de Independiente. “A los representantes de Mele les seduce más lo de Independiente que otras cosas que tiene. Hay que ver el fin de semana si Mele da el visto bueno o no. Si da el ok, Mele va a llegar a Independiente”, sentenció.

De esta forma, el futuro de Mele entra en una etapa clave, con el Rojo intentando cerrar la operación y conjunto Popular siguiendo de cerca una definición que podría afectar sus planes para reforzar el arco.

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En resumen…