En Colo Colo están trabajando a contrarreloj para asegurar algún fichaje en este mercado de invierno y antes de emprender vuelo a Colombia.

El mercado de fichajes se está moviendo lentamente en esta ventana de invierno pero en Colo Colo tienen una carpeta con cinco cinco nombres, donde esperan avanzar al menos con un par para reforzar el equipo de Fernando Ortiz.

El líder de la Liga de Primera 2026 quiere potenciarse para que no se escape el título en el segundo semestre, por lo que el propio técnico argentino está presionando para que esto ocurra.

Entre sus prioridades está sumar un arquero de jerarquía, debido a la lesión de Fernando De Paul y que actualmente el arco está a cargo del juvenil Gabriel Maureira.

Por ello que la dirigencia habría decidido dejar el cupo de extranjero que les queda para este puesto, donde hay dos porteros que gustan mucho en Macul.

Estos son el argentino Esteban Andrada del Monterrey y el uruguayo Santiago Mele, que también pertenece a los Rayados y viene volviendo del Mundial 2026 en que fue el tercer golero de la selección charrúa.

Las cartas en ataque

La otra prioridad de los albos es potenciar el ataque, por lo que tienen tres candidatos nacionales, uno muy deseado por el Tano Ortiz.

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Se trata del volante ofensivo Diego Valdés que pertenece a Vélez Sarsfield y Colo Colo está buscando la fórmula para poder repatriarlo. La gestión no es sencilla debido a su elevado sueldo y contrato vigente hasta 2027.

El DT lo conoce y lo quiere volver a dirigir, pues coincidieron en el América de México entre 2022 y 2023. “Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en América pero todo jugador quiere venir a jugar a Colo Colo. Sí, lo quiero mucho, lo estimo mucho, lo abrazo cada vez que lo veo”, dijo en la última conferencia de prensa.

Diego Valdés es el gran anhelo de Fernando Ortiz en Colo Colo.

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A ellos se suman las opciones para potenciar los extremos, como Jordhy Thompson y Jean Meneses. El primero pertenece al FC Orenburg y quiere volver al Estadio Monumental, incluso no se ha presentado a la pretemporada en Rusia.

Mientras que en el caso de Takeshi, en Deportes Limache están esperando por una oferta formal que satisfaga sus intereses. Universidad de Chile también está interesada en sus servicios.

Se acaba el plazo

El plazo que se habían puesto en Blanco y Negro para tener al menos un refuerzo era previo al viaje a Colombia, pues Colo Colo hará una intertemporada en Bogotá y jugará un partido amistoso con Millonarios el sábado 18 de julio. El cuadro popular emprendería vuelo este domingo.

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En síntesis