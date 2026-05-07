Se lamenta Fernando Ortiz: la importante baja de último minuto que tendría Colo Colo ante Deportes Concepción

El futbolista del Cacique podría quedar fuera por precaución, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

Colo Colo continúa preparando su próximo desafío de la temporada 2026, donde deberá enfrentar a Deportes Concepción en el Estadio Monumental por la fecha 5 de la Copa de la Liga.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz comparte el liderato del Grupo A junto a Coquimbo Unido, aunque tanto el Cacique como los Piratas todavía tienen un partido pendiente en el certamen.

Sin embargo, en la antesala del encuentro frente al León de Collao comenzaron a surgir preocupaciones en el cuerpo técnico albo debido a la situación física de uno de sus jugadores más importantes. ¿De quién se trata?

Claudio Aquino no estaría disponible ante Deportes Concepción

Según informó el periodista Daniel Arrieta en Pelota Parada de TNT Sports, el mediocampista Claudio Aquino podría transformarse en una sensible baja de último minuto para el compromiso.

¿La razón? El comunicador explicó que el volante argentino “está con una molestia en la rodilla”.

Siguen las malas noticias para Claudio Aquino | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No es grave, pero lo tienen que cuidar”, agregó Arrieta sobre el ex Vélez Sarsfield, cuya presencia será evaluada hasta último momento.

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De esta manera, Ortiz podría dejar a Aquino afuera de la citación si no logra recuperarse a tiempo para enfrentar a Deportes Concepción.

En resumen…