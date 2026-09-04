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¿Renovará su contrato con Colo Colo? Esto responde Fernando Ortiz: “Mi futuro es…”

El entrenador argentino descartó referirse a los rumores sobre su eventual continuidad en el Estadio Monumental.

Fernando Ortiz habló sobre su futuro en Colo Colo.
© PhotosportFernando Ortiz habló sobre su futuro en Colo Colo.

Colo Colo tiene una teleserie que recién comienza: Fernando Ortiz concluye su contrato el 31 de diciembre. Es por ello que, según trascendió, Blanco y Negro quiere adelantar las negociaciones para renovar al DT.

Ante tal panorama, el propio entrenador fue consultado sobre la posible extensión de su vínculo y respondió escuetamente. ¿Qué dijo? En conferencia de prensa, esquivó los rumores sobre su eventual continuidad.

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Por el momento, piensa en asegurar el título 35 de la escuadra alba en la Liga de Primera. Luego de que esta campaña llegue a su fin, tendrá que tomar una importante decisión.

Mi futuro es mañana viajar a Concepción y jugar el domingo contra Huachipato“, comenzó indicando frente a los medios desde el Estadio Monumental.

Sobre la misma línea, el estratega de Colo Colo jugó al misterio y complementó: “De ahí en más, el lunes no sé qué voy a hacer“.

Fernando Ortiz termina contrato en Colo Colo. ¿Renovará? (Imagen: Photosport)

Fernando Ortiz termina contrato en Colo Colo. ¿Renovará? (Imagen: Photosport)

Fernando Ortiz adelanta un problema para Colo Colo

A su vez, el director técnico reflexionó sobre el estado de la cancha de Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Puede ser clave en el encuentro contra Huachipato: se jugará este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas.

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“Podemos hablar millones de cosas, no solamente de lesiones, sino del juego en sí. Pero tendría que intervenir la gente adecuada y responsable de eso, ya lo vimos el partido anterior que no se podía ni jugar“, cerró.

Martín Aliaga
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