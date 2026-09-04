¿Renovará su contrato con Colo Colo? Esto responde Fernando Ortiz: “Mi futuro es…”

El entrenador argentino descartó referirse a los rumores sobre su eventual continuidad en el Estadio Monumental.

Colo Colo tiene una teleserie que recién comienza: Fernando Ortiz concluye su contrato el 31 de diciembre. Es por ello que, según trascendió, Blanco y Negro quiere adelantar las negociaciones para renovar al DT.

Ante tal panorama, el propio entrenador fue consultado sobre la posible extensión de su vínculo y respondió escuetamente. ¿Qué dijo? En conferencia de prensa, esquivó los rumores sobre su eventual continuidad.

Por el momento, piensa en asegurar el título 35 de la escuadra alba en la Liga de Primera. Luego de que esta campaña llegue a su fin, tendrá que tomar una importante decisión.

“Mi futuro es mañana viajar a Concepción y jugar el domingo contra Huachipato“, comenzó indicando frente a los medios desde el Estadio Monumental.

Sobre la misma línea, el estratega de Colo Colo jugó al misterio y complementó: “De ahí en más, el lunes no sé qué voy a hacer“.

Fernando Ortiz termina contrato en Colo Colo. ¿Renovará? (Imagen: Photosport)

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Fernando Ortiz adelanta un problema para Colo Colo

A su vez, el director técnico reflexionó sobre el estado de la cancha de Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Puede ser clave en el encuentro contra Huachipato: se jugará este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas.

“Podemos hablar millones de cosas, no solamente de lesiones, sino del juego en sí. Pero tendría que intervenir la gente adecuada y responsable de eso, ya lo vimos el partido anterior que no se podía ni jugar“, cerró.