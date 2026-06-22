La gran decepción de Colo Colo para Claudio Borghi en el primer semestre: “No ha rendido”

El ex jugador y DT de Colo Colo aborda el presente de un jugador que estaba llamado a romperla en los albos, pero no pasó nada.

Colo Colo tuvo un sólido debut en la Copa Chile el sábado pasado, donde mostró buen fútbol y se quedó con los tres puntos ante Deportes Recoleta, equipo que venció por 3-0 en el Estadio Santa Laura.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz mira con un ojo el certamen nacional y, con el otro, el Mercado de Fichajes. Ahí, suenan varios nombres que podrían llegar para darle un salto de calidad al plantel en el segundo semestre.

En esa línea, fue Claudio Borghi quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, mostró su decepción por uno de los refuerzos albos de esta temporada: “Hay jugadores por el lado derecho que no han rendido, como el caso de Matías Fernández”, comenzó diciendo.

Matías Fernández la ha tenido difícil en Colo Colo. | Foto: Photosport

Sobre el mismo jugador, el ex técnico y jugador de los albos complementa sus palabras diciendo que “Todos pensábamos que, llegando Fernández, se acababa el problema del lateral derecho. Uno lo veía en Ecuador y decía ‘tráelo’”, agregó.

Cabe recordar que Matías Fernández fue titular en el primer partido ante Deportes Limache y, tras su actuación para el olvido, prácticamente desapareció del equipo y sólo ha ingresado en algunos partidos de menos relevancia.

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¿Le podrá torcer el brazo al destino? Matías Fernández llegó con el cartel de figura desde Independiente del Valle de Ecuador, pero lo cierto es que en Colo Colo no ha podido replicar las buenas campañas que hizo en el cuadro ecuatoriano.

Colo Colo venció 3-0 a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura por Copa Chile.

El entrenador Fernando Ortiz dirige a Colo Colo en el certamen nacional y mercado de fichajes.

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