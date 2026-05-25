“No se explica uno sin el otro”: Los dos jugadores de Colo Colo que dejaron vuelto loco a Gonzalo Jara

El ex defensa de la Selección Chilena alaba a dos jugadores de Colo Colo en la victoria clave ante Universidad Católica.

Colo Colo confirmó su chapa de candidato al título de la Liga de Primera 2026 el día de ayer, toda vez que los albos fueron hasta el Claro Arena para superar a Universidad Católica por 2-1 con dos goles de Javier Correa.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz no arrancó bien el compromiso y, sumado al autogol de Arturo Vidal, la UC le estaba dando un verdadero baile al Cacique, pero el partido cambió de rumbo y finalmente se terminaron llevando los tres puntos al Estadio Monumental.

Alarcón vio la roja ante la UC. | Foto: Photosport

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports analizaron lo que dejó el clásico entre albos y cruzados y fue Gonzalo Jara quien apuntó a Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón como ‘jugadores claves’: “Creo que son jugadores fundamentales. Sobre todo en el entendimiento que tienen. No se explica uno sin el otro”, arrancó diciendo.

Para el bicampeón de América con la Selección Chilena, el crecimiento de ambos jugadores ha sido paulatino y se ha visto reflejado en sus compañeros también: “Méndez y Alarcón han ido en crecimiento junto al equipo”.

Cabe mencionar que Tomás Alarcón fue expulsado en los minutos finales del clásico, por lo que Víctor Felipe Méndez tendrá a otro compañero el sábado cuando enfrenten a Deportes La Serena en la Región de Coquimbo.

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En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica con dos goles de Javier Correa.

El futbolista Tomás Alarcón fue expulsado en los minutos finales del clásico futbolístico.

Víctor Felipe Méndez enfrentará a Deportes La Serena el próximo sábado en Coquimbo.