La prensa argentina está indignada con Boca y, por ende, encandilada con una UC que sorprendió a todos en el vecino país.

Universidad Católica dio el gran golpe de la jornada en la Copa Libertadores 2026 y dejó a Boca Juniors eliminado tras derrotarlo por 1-0 en La Bombonera. El elenco cruzado se quedó con el liderato del Grupo D gracias al golazo de Clemente Montes y provocó una verdadera crisis en el cuadro “Xeneize”.

La UC mostró personalidad en Buenos Aires y fue ampliamente superior en varios pasajes del encuentro. El equipo dirigido por Daniel Garnero golpeó a los 33 minutos con una brillante acción colectiva que terminó con Montes definiendo al ángulo ante Leandro Brey.

Con este resultado, los “Cruzados” finalizaron primeros con 13 puntos y avanzaron directamente a los octavos de final de la Copa Libertadores. Boca, en cambio, quedó tercero y deberá conformarse con disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

Imágenes de la hazaña de la UC en La Bombonera.

La eliminación golpeó fuerte al cuadro argentino, que quedó fuera de la fase de grupos de la Libertadores por primera vez en más de tres décadas, desatando durísimas críticas desde la prensa trasandina y también desde los hinchas.

La prensa argentina destroza a Boca tras caer ante Universidad Católica

La derrota ante la UC provocó una ola de reacciones en los principales medios deportivos de Argentina, que calificaron la eliminación como un fracaso histórico para Boca Juniors.

Publicidad

TyC Sports tituló: “Fracaso de Boca en la Libertadores: perdió ante Universidad Católica y cayó a la Copa Sudamericana”, apuntando directamente al pobre rendimiento del equipo durante la fase de grupos.

Portada de TyC Sports.

Por su parte, Diario Olé utilizó toda su ironía para remarcar el complicado momento xeneize y lanzó: “Boca Titanic: Afuera de la Libertadores y Chau Ubeda”, haciendo alusión a la posible salida del entrenador tras la eliminación.

Publicidad

Portada de Diario Olé.

En tanto, Planeta Boca Juniors tampoco tuvo piedad y publicó: “Fracaso de Boca: quedó afuera de la Libertadores en fase de grupos”.

Portada de Planeta Boca Juniors.

Publicidad

Incluso El Gráfico recordó el duro registro que dejó esta eliminación y destacó: “El fin de un ciclo histórico: Boca Juniors eliminado en fase de grupos después de 32 años”.

Portada de El Grafico.

Así, Universidad Católica no solo consiguió una clasificación histórica en La Bombonera, sino que además profundizó una de las mayores crisis deportivas de Boca Juniors en los últimos años.

Publicidad

DATOS CLAVE

TyC Sports catalogó la eliminación de Boca Juniors ante Universidad Católica como un fracaso histórico.

El Diario Olé ironizó con el momento de Boca Juniors titulando en portada “Boca Titanic”.

El Gráfico destacó que Boca Juniors quedó eliminado en fase de grupos tras 32 años.