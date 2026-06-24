Patricio Yáñez sorprende y enfurece a los hinchas de Colo Colo: Esto dijo sobre la sanción a Javier Correa

El ex jugador de Colo Colo se refirió a la sanción que recibió Javier Correa y sus dichos no gustaron para nada en los hinchas albos.

Javier Correa recibió todo el peso del Tribunal de Disciplina de la ANFP y fue castigado con 4 partidos tras sus dichos sobre el árbitro Nicolás Gamboa, sanción que deberá cumplir en la Liga de Primera 2026.

Uno que se refirió al castigo que recibió el trasandino fue Patricio Yáñez, histórico ex jugador de los albos quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura respaldó que Correa fuera sancionado: “Yo esperaba dos partidos. Me imagino que para darle 4 tienen los argumentos necesarios”, dijo en primera instancia.

Correa recibió durísima sanción. | Foto: Photosport

“Sin tener antecedentes, yo diría 2 partidos. Pero sus declaraciones fueron extremadamente graves. Acá señaló a un juez que perjudicaba permanentemente a una institución”, complementó sobre la sanción a Correa.

De manera sorpresiva, Yáñez respalda que se siente un precedente con Javier Correa y argumenta: “Yo creo que hay que sentar un precedente y ninguna persona que esté dentro de una competición pueda juzgar a los árbitros”, recalcó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Javier Correa fue sancionado con 4 partidos y puede apelar a su castigo, lo cual seguramente hará. Eso sí, Correa puede ver reducida su sanción, desaparecer o bien aumentar en la cantidad de partidos sin poder jugar por Colo Colo.

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En síntesis

El delantero Javier Correa recibió 4 partidos de sanción en la Liga de Primera 2026.

El árbitro Nicolás Gamboa fue acusado por el jugador de perjudicar permanentemente a Colo Colo.

El exfutbolista Patricio Yáñez respaldó el castigo para sentar un precedente contra las acusaciones.