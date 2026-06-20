El jugador lleva al menos tres encuentros brillando con la camiseta del Cacique y los hinchas se lo hicieron saber.

Colo Colo está imponiendo condiciones ante Deportes Recoleta en su estreno por la Copa Chile, y más allá del marcador -2 a 0 con goles de Tomás Alarcón y Arturo Vidal desde el punto penal-, hay un nombre que se roba todas las miradas.

El atacante albo, Lautaro Pastrán, está firmando una actuación que rápidamente encendió las redes sociales y desató una ola de comentarios cargados de entusiasmo, humor y admiración por parte de los hinchas.

La jugada que abrió el camino al primer gol es reflejo del buen presente del ex Everton. Pastrán tomó el balón, eludió rivales con una facilidad sorprendente y, tras un remate que generó rebote, tuvo la lucidez para asistir a Alarcón, quien definió para el 1-0.

Los elogios no tardaron en multiplicarse. “Don Lautaro Pastrán subió a un nivelazo, si sigue así pide selección”, comentó un hincha. Otros, en tono más lúdico, incluso ironizaron con su rendimiento: “Me informan por interno que Lautaro Pastrán murió hace dos meses y fue reemplazado por un clon de Maradona”, mientras que algunos lo bautizaron como “Lautaro Lionel Pastrán Messi”.

Lautaro Pastrán se llena de elogios tras su buen presente en Colo Colo. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Más allá del humor, el buen rendimiento de Pastrán dentro de la cancha tiene ilusionados a los hinchas albos, quienes pasaron un complicado 2025 donde además de no cosechar títulos, tampoco lograron acceder a copas internacionales.

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Los elogios a Lautaro Pastrán