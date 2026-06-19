¿Se va? Fernando Ortiz aclara el futuro de Claudio Aquino en Colo Colo: “Si yo no tengo mal entendido…”

Fernando Ortiz fue consultado por el presente de Claudio Aquino y abordó los rumores que apuntan a una posible salida del mediocampista de Colo Colo.

En Colo Colo ya comienzan a tomar protagonismo las decisiones pensando en el segundo semestre de la temporada, donde el técnico Fernando Ortiz trabaja tanto en posibles refuerzos como en la situación de algunos jugadores que podrían dejar el club a mitad de año.

Uno de los nombres que ha generado comentarios en las últimas semanas es el de Claudio Aquino, futbolista que ha sido vinculado con un eventual trueque con Independiente de Avellaneda por Luciano Cabral.

Todos estos rumores surgen debido al irregular rendimiento que ha mostrado el argentino desde su llegada al Cacique, considerando además las expectativas que existían tras su arribo desde Vélez Sarsfield, donde fue elegido como el mejor jugador de la Liga Profesional Argentina durante 2024.

El argentino ha logrado disputar un total de 15 partidos oficiales en 2026 junto al Eterno Campeón | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fernando Ortiz golpea la mesa por Claudio Aquino

En conferencia de prensa, el estratega albo fue consultado por la situación del jugador de 34 años y respondió de manera clara.

“Claudio está en plena recuperación de lo que todos ya sabemos con respecto a su estado físico. Él va bien, va evolucionando. Él está trabajando para poder estar a la par de sus compañeros, estar compitiendo y ganándose un lugar”, comenzó diciento el Tano.

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“Esa es la realidad hoy en día. No hay otra cosa que pueda llegar a decir que implicara otra realidad, por decir, pero él está en pleno tratamiento y en el momento que los médicos den el ok para que él pueda competir, estará dentro del grupo”, sentenció.

Es así como Ortiz busca poner paños fríos a las especulaciones que rodean al volante, dejando en claro que, al menos por ahora, Aquino sigue siendo considerado dentro del plantel.

En resumen…

Fernando Ortiz salió a aclarar la situación de Claudio Aquino en Colo Colo y bajó la intensidad a los rumores sobre una posible salida del argentino. El DT albo aseguró que el volante continúa en proceso de recuperación y sigue siendo considerado dentro del plantel.