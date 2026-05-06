En una charla exclusiva con BOLAVIP, el histórico Marco Antonio Figueroa confirmó que el interés de Colo Colo por contar con él no fue un mito.

Historias de grandes jugadores o entrenadores que estuvieron a un paso de llegar a determinado club, hay miles. Pero la casi llegada de Marco Antonio Figueroa a Colo Colo, primero como jugador, y luego como entrenador, hace rato es un secreto de pasillo.

BOLAVIP llamó al Fantasma a Guatemala, donde se encuentra dirigiendo al Comunicaciones, haciendo un alto en sus obligaciones para contar por fin su casi llegada al Cacique.

Figueroa fue tajante al confirmar que las gestiones existieron y, que primero pudo ser delantero de los albos. “Mariano Gastó (representante) siempre estuvo cerca mío, y siempre estuvo esa posibilidad. Tanto como jugador y como técnico, de las dos maneras”, reveló el estratega, destacando que el interés fue más persistente durante su etapa como futbolista tras su llegada a Cobreloa en 1991.

El “Fantasma” recordó que su mejor momento coincidió con una actuación consagratoria frente al Cacique. “Me acuerdo que en la época que yo llegué a Cobreloa, yo estaba pasando mi mejor momento. Le hice los dos goles (a Colo Colo) en el Monumental; esa era mi mejor versión como futbolista maduro”, explicó, señalando que ser pretendido por el club popular era un reconocimiento importante: “A todos los futbolistas, incluso a la fecha, que le ofrezcan Colo Colo no es poca cosa”.

Marco Antonio Figueroa estuvo cerca de ser jugador y entrenador de Colo Colo

¿Por qué no fue a Colo Colo?

Pese a las ofertas, su vínculo con Calama y con Cobreloa pesó más que el prestigio de Macul. “Yo me declaré Cobreloíno desde ese año. Fue el club que me llevó, fuimos campeones, fui goleador y nació mi hijo; le tomé un cariño muy especial”, confesó Figueroa.

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Además, lanzó una sentencia sobre su futuro: “Siempre lo he dicho, si tengo que volver a alguna institución algún día, es a Cobreloa”.

El día que terminó en la UC “por las cosas de la vida”

En 2008, tras ser elegido el técnico del año, Figueroa estuvo a nada de asumir la banca de Colo Colo, pero un giro inesperado lo llevó a San Carlos de Apoquindo. “Cobreloa no me quiso renovar. En el aeropuerto, me llama Mariano y me dice: ‘Marco, hay una posibilidad muy grande de que nos juntemos con la gente de Católica'”, relató el técnico. Aunque reconoce que “estaba muy cerca de Colo Colo”, decidió bajarse del avión y firmar por la franja.