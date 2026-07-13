El zaguero que también defendió los colores de Peñarol vive un complicado presente luego de dejar el elenco brasileño donde militó en la última temporada.

Un defensor brasileño, que en 2021 estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del de Colo Colo antes de la llegada de Emiliano Amor, hoy vive un verdadero terremoto tras su salida del Amazonas FC.

Hablamos de Leonardo Coelho, cuyo último club anunció su partida con un comunicado aparentemente normal agradeciendo su profesionalismo. Pero todo estalló cuando la propia institución publicó en redes sociales un insólito compilado de errores del jugador, exponiéndolo públicamente.

La situación rápidamente se viralizó, generando críticas hacia el club por una práctica poco habitual en el fútbol profesional. Sin embargo, lo más grave vendría después, cuando el propio entorno del ex Peñarol decidió romper el silencio y contraatacar con una denuncia de alto calibre.

El post de la polémica:

Acusaciones cruzadas y una millonaria deuda

A través de un comunicado en redes sociales, Coelho y su equipo legal acusaron a Amazonas FC de intentar “desviar la atención del verdadero problema”, apuntando directamente a una serie de incumplimientos económicos.

Según detallaron, el futbolista no fue despedido, sino que el 10 de julio de 2026 presentó una demanda por rescisión indirecta de contrato debido a falta de pagos, amparándose en la legislación laboral brasileña.

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Las cifras son impactantes: la deuda ascendería a R$ 8.125.567,16, incluyendo sueldos impagos, derechos de imagen, subsidios de vivienda y aportes como el FGTS, acumulados durante meses. Todo ello suma, en peso chileno, casi 1.500 millones. Es decir, más de 1.5 millones de dólares.

Además, denunciaron que el club mantenía una práctica reiterada de atrasos:

pagos fraccionados y con meses de desfase, al punto de que en julio de 2026 se estaban cancelando salarios correspondientes a enero del mismo año.

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De posible refuerzo albo a un conflicto total

El caso llama aún más la atención en Chile considerando que Coelho fue uno de los nombres que sonó con fuerza en Colo Colo tras la traumática temporada 2021, cuando el club buscaba recomponer su defensa.

Aunque finalmente su carrera siguió otro camino —con pasos por México, Nacional y Peñarol—, hoy su presente está lejos del protagonismo deportivo y marcado por un conflicto que podría escalar aún más en la justicia.

De esta manera, lo que comenzó como una despedida polémica terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo entre jugador y club, con acusaciones graves, cifras millonarias y una imagen pública seriamente dañada.