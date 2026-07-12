El plantel de Colo Colo emprendió vuelo hacia Bogotá, donde harán la intertemporada y jugarán un partido amistoso.

Este domingo el plantel de Colo Colo partió rumbo a Colombia para enfrentarse con Millonarios el próximo sábado en un partido amistoso, en el marco de la ‘Noche Embajadora’ por los 80 años del club con sede en Bogotá.

Los dirigidos por Fernando Ortiz se subieron al avión cerca del mediodía en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde los jugadores lucieron una nueva indumentaria.

Se trata de una nueva tenida de la línea ‘originals’ de la marca deportiva Adidas, que viste al Cacique desde 2020 y que a cada cierto tiempo va innovando con las prendas.

En esta ocasión sorprendieron a los hinchas albos con un polerón y pantalón de buzo, una camiseta y hasta zapatillas.

Esta línea es completa de color negro con los detalles en blanco, tanto el escudo como los estampados de los auspiciadores.

Esta nueva equipación no ha salido a la venta para el público, pero es de suponorse que la firma alemana pronto la incluirá en su catálogo online y en las tiendas físicas.

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Mira las FOTOS a continuación:

(Foto: @ColoColo)

(Foto: @ColoColo)

(Foto: @ColoColo)

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En el plano futbolístico, el Tano Ortiz incluyó en los viajeros al joven delantero Felipe Raipán, quien acaba de firmar su primer contrato profesional con 16 años y también estará en la intertemporada en tierras cafeteras.

¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Colo Colo?

El partido amistoso entre Millonarios y Colo Colo se jugará el sábado 18 de julio a las 19:00 horas de Chile en el Estadio El Campín de Bogotá y será transmitido por Disney+ Premium.

En síntesis

Colo Colo jugará ante Millonarios el sábado 18 de julio a las 19:00 horas.

jugará ante Millonarios el sábado 18 de julio a las 19:00 horas. Disney+ Premium transmitirá el partido amistoso desde el Estadio El Campín de Bogotá.

transmitirá el partido amistoso desde el Estadio El Campín de Bogotá. Felipe Raipán, delantero de 16 años, viaja tras firmar su contrato profesional.