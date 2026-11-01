¿Qué resultado necesita Colo Colo en el Clásico Universitario para ser campeón?

Tras el lapidario 6-1 ante la U. de Concepción, Colo Colo volvió a estirar diferencias con Universidad de Chile en la cima de la tabla.

Colo Colo estará atento a lo que suceda este domingo en el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, que se disputará en el Claro Arena. Después de golear por 6-1 a Universidad de Concepción, el equipo de Fernando Ortiz volvió a estirar su ventaja en la cima y quedó a la espera de un resultado que podría acercarlo todavía más a la conquista de la Liga de Primera.

El Cacique alcanzó los 58 puntos y le sacó 10 unidades de diferencia a Universidad de Chile, que llega al clásico con 48. Con cuatro fechas por disputarse, los albos tienen una oportunidad importante para comenzar a asegurar el campeonato y sueñan con levantar la estrella 35.

Los albos mirarán atentos el Clásico Universitario en el Claro Arena (Photosport).

¿Qué resultado necesita Colo Colo en el Clásico Universitario?

El escenario ideal para los albos sería una derrota de Universidad de Chile. Si los azules caen ante la UC, la diferencia se mantendrá en 10 puntos y Colo Colo tendrá la posibilidad de coronarse campeón el próximo fin de semana, siempre que consiga vencer a Ñublense en su visita a Chillán.

Un empate tampoco sería un mal resultado para el conjunto de Fernando Ortiz. En ese caso, la U llegaría a 49 unidades y quedaría a nueve puntos del líder, con 12 todavía en disputa. Por lo tanto, Colo Colo no podría asegurar matemáticamente el título ante Ñublense y tendría que esperar hasta el siguiente compromiso frente a Deportes La Serena, en el Estadio Monumental.

En cambio, un triunfo de Universidad de Chile reduciría la distancia a siete puntos y obligaría al Cacique a seguir esperando para dar la vuelta olímpica. De todas maneras, el panorama sigue siendo favorable para los dirigidos por Fernando Ortiz, que dependen de sus propios resultados para quedarse con el título de la Liga de Primera.