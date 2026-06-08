Gonzalo Jara apunta sin filtro contra este jugador de Colo Colo: “No cumple con cosas escenciales”

Colo Colo cerró con una derrota lo que fue su actuación dentro de la fase de grupos en la Copa de la Liga, en donde los ‘Albos’ se despidieron de este torneo tras caer por 1-0 ante Huachipato en el sur del país.

Tras lo que fue este partido, el ex defensor Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Los Tenores Mañaneros’ en Radio ADN y se refirió a la actuación del zaguero uruguayo, Javier Méndez, la que no lo dejó para nada conforme.

“Personalmente no es de mi tipo de gusto de defensor central, para Colo Colo tampoco lo es. Fue mejorando Sosa, que si ha sido una buena incorporación, que le costó al principio, pero se adaptó y es fundamental defensivamente para Colo Colo”, parte señalando Jara.

Agregando a esto, el ‘Tenor Bicampeón’ señala que el ex Peñarol de Uruguay parece no estar muy acostumbrado a defender en grandes espacios, lo que debe ser algo esencial para un defensor de un equipo grande.

Méndez es criticado por su nivel l Foto: Photosport

“Cuando uno es Colo Colo, la U o la Católica, depende de la propuesta, pero los centrales de equipos grandes deben saber jugar a espacios grandes, correr para atrás, creo que tienen que tener buen inicio de juego”, declaró.

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Finalmente, Jara indica que si bien Méndez puede poseer un buen juego aéreo, es un defensor que no cumple con los requisitos para lo que necesita el Colo Colo de Fernando Ortiz, ya que lo ve bastante incómodo en la labor defensiva.

“Tiene buen juego aéreo, es fuerte, pero no cumple con cosas esenciales para un defensor central, sobre todo para lo que Colo Colo requiere, quizás en Uruguay se juega de otra manera, los centrales son más de estar estáticos o ser un equipo más cerrado, quizás brilla mucho en un equipo que espera o aguanta, por ahí puede ser, pero para Colo Colo se ve demasiado expuesto”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo perdió por 1-0 ante Huachipato en la Copa de la Liga.

perdió por 1-0 ante Huachipato en la Copa de la Liga. El exdefensor Gonzalo Jara analizó el desempeño futbolístico del zaguero uruguayo Javier Méndez.

analizó el desempeño futbolístico del zaguero uruguayo Javier Méndez. Méndez es cuestionado por sus características defensivas que aporta para Colo Colo.