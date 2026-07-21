Este martes por la mañana se cayó el fichaje del arquero uruguayo en Colo Colo y por la tarde tenía todo acordado en Argentina.

Todo se derrumó. Colo Colo pierde a su primer fichaje de este mercado de invierno, tratándose del arquero uruguayo Santiago Mele, el gran favorito del entrenador Fernando Ortiz y que venía de estar en el Mundial 2026.

El portero de 28 años tenía un preacuerdo con el Cacique, por lo que este martes hubo reunión de directorio extraordinaria en Blanco y Negro para abrochar su arribo al Estadio Monumental, pero todo quedó en nada.

Para sorpresa de los directores, el golero subió la apuesta y cambió las condiciones a última hora, por lo que en la concesionaria alba rechazaron su llegada, generando gran malestar en el presidente Aníbal Mosa.

La traición de Santiago Mele

Pero finalmente todo fue una estrategia del charrúa para apurar a Independiente de Avellaneda, que era el otro equipo que estaba pujando por sus servicios.

Por la tarde, el periodista argentino César Luis Merlo, experto en mercado de pases, adelantó que Mele será el nuevo arquero del Rojo.

“Le había dado el ‘sí’ a Colo Colo y hasta había vuelos para viajar, pero el Rojo hizo oferta superadora a última hora y cambió todo”, expuso el trasandino.

Publicidad

Es más, las condiciones son muy similares a las que había pactado Colo Colo con Monterrey, club dueño de su pase: préstamo por un año con opción de compra.

Captura de la publicación de César Luis Merlo en X.

Ahora en Macul deben desempolvar la carpeta para ver otras opciones, donde también estaba el caboverdiano Vozinha, revelación del Mundial 2026.

Publicidad

En síntesis