El carismático periodista deportivo hizo un singular análisis del triunfo de Colo Colo por 3-0 ante Cobresal en el Estadio Monumental.

Este sábado Colo Colo terminó la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una goleada por 3-0 sobre Cobresal, en lo que fue una verdadera fiesta en el Estadio Monumental.

El Cacique se impuso con goles de Lautaro Pastrán, Víctor Felipe Méndez y Jeyson Rojas, todos en el primer tiempo, por lo que la segunda fracción fue un trámite.

Sobre aquello se refirió el comentarista Romai Ugarte, que en diálogo con BOLAVIP liquidó a los Mineros aunque tuvo compasión con su entrenador, Gustavo Huerta.

“Cobresal era un colador, vino un colador del norte al Monumental. Ya qué más, no tiene más equipo, no tiene nada más Huerta, qué más le vas a pedir”, comenzó diciendo.

Respecto al triunfo albo, destacó al volante ofensivo Lautaro Pastrán, quien se ha ganado la camiseta de titular: “Y Colo Colo ratifica algunas cosas, como por ejemplo que Pastrán es el hombre ’10’, no está el otro. (Claudio) Aquino pasó a mejor vida. Aquino chao, Pastrán bienvenido”.

Romai Ugarte destaca a Lautaro Pastrán en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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Finalmente, el carismático periodista deportivo lanzó una frase que podría no caer bien en el entorno del líder del torneo.

“Y lo demás, todo lo mismo. Colo Colo lo mismo, es como ir a ver algo que va a pasar y listo. No entretiene, solo gana”, indicó Ugarte.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Ahora Colo Colo se enfocará en la Copa Chile 2026, donde debe ponerse al día por el Grupo E que comparte con O’Higgins, Unión Española y Deportes Recoleta.

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Su primer partido será el próximo sábado 20 de junio a las 17:30 horas contra los recoletanos en el Estadio Santa Laura.

En síntesis