El Cacique cierra la primera rueda como sólido líder de la Liga de Primera 2026, tras golear por 3-0 a Cobresal este sábado por la decimoquinta fecha.

Este sábado Colo Colo cerró su participación en la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una goleada por 3-0 sobre Cobresal en el Estadio Monumental, por lo que sigue confirmando su liderato en el torneo.

El Cacique se impuso con goles de Lautaro Pastrán (5′), Víctor Felipe Méndez (11′) y Jeyson Rojas (36′), abrochando el marcador en el primer tiempo.

Con este resultado los albos se mantienen como los líderes exclusivos de este campeonato con 36 puntos, sacándole 12 unidades de ventaja a sus más cercanos perseguidores: Coquimbo Unido y Palestino.

Colo Colo suma 12 victorias en la Liga de Primera 2026. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Aunque mañana (domingo) Universidad Católica podría volver a quedar como escolta de Colo Colo, si es que vence a Universidad de Concepción en el Claro Arena. Por ahora, los Cruzados están en la cuarta posición con 23 puntos.

Mientras que Huachipato esta noche también podría quedar como sublíder, si es que vence a Ñublense. Los Acereros tienen 22 contables.

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Por su parte, Cobresal se sigue complicando en la parte baja de la tabla de posiciones, pues está en la decimocuarta ubicación con 13 unidades.

Los Mineros solo están un puesto por encima de la zona de descenso donde están Deportes Concepción y Unión La Calera, ambos con 11 puntos.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 36 15 12 0 3 29 12 +17 2 Coquimbo 24 15 7 3 5 22 18 +4 3 Palestino 24 15 7 3 5 23 21 +2 4 Universidad Católica 23 14 7 2 5 30 19 +11 5 Everton 22 15 6 4 5 19 15 +4 6 Huachipato 22 14 7 1 6 21 20 +1 7 Deportes Limache 21 14 6 3 5 28 20 +8 8 Ñublense 21 14 5 6 3 16 17 -1 9 Universidad de Chile 20 13 5 5 3 13 8 +5 10 O’Higgins 20 14 6 2 6 19 20 -1 11 Universidad de Concepción 19 14 5 4 5 12 21 -9 12 La Serena 18 15 4 6 5 21 25 -4 13 Audax Italiano 16 15 4 4 7 18 21 -3 14 Cobresal 13 15 4 1 10 19 29 -10 15 Concepción 11 14 3 2 9 11 21 -10 16 Unión La Calera 11 14 3 2 9 12 26 -14

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En síntesis