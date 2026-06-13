Este sábado Colo Colo cerró su participación en la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una goleada por 3-0 sobre Cobresal en el Estadio Monumental, por lo que sigue confirmando su liderato en el torneo.
El Cacique se impuso con goles de Lautaro Pastrán (5′), Víctor Felipe Méndez (11′) y Jeyson Rojas (36′), abrochando el marcador en el primer tiempo.
Con este resultado los albos se mantienen como los líderes exclusivos de este campeonato con 36 puntos, sacándole 12 unidades de ventaja a sus más cercanos perseguidores: Coquimbo Unido y Palestino.
Colo Colo suma 12 victorias en la Liga de Primera 2026. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)
Aunque mañana (domingo) Universidad Católica podría volver a quedar como escolta de Colo Colo, si es que vence a Universidad de Concepción en el Claro Arena. Por ahora, los Cruzados están en la cuarta posición con 23 puntos.
Mientras que Huachipato esta noche también podría quedar como sublíder, si es que vence a Ñublense. Los Acereros tienen 22 contables.
Por su parte, Cobresal se sigue complicando en la parte baja de la tabla de posiciones, pues está en la decimocuarta ubicación con 13 unidades.
Los Mineros solo están un puesto por encima de la zona de descenso donde están Deportes Concepción y Unión La Calera, ambos con 11 puntos.
Una buena para Universidad de Chile: O’Higgins pierde a una de sus principales figuras por expulsión
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|36
|15
|12
|0
|3
|29
|12
|+17
|2
|Coquimbo
|24
|15
|7
|3
|5
|22
|18
|+4
|3
|Palestino
|24
|15
|7
|3
|5
|23
|21
|+2
|4
|Universidad Católica
|23
|14
|7
|2
|5
|30
|19
|+11
|5
|Everton
|22
|15
|6
|4
|5
|19
|15
|+4
|6
|Huachipato
|22
|14
|7
|1
|6
|21
|20
|+1
|7
|Deportes Limache
|21
|14
|6
|3
|5
|28
|20
|+8
|8
|Ñublense
|21
|14
|5
|6
|3
|16
|17
|-1
|9
|Universidad de Chile
|20
|13
|5
|5
|3
|13
|8
|+5
|10
|O’Higgins
|20
|14
|6
|2
|6
|19
|20
|-1
|11
|Universidad de Concepción
|19
|14
|5
|4
|5
|12
|21
|-9
|12
|La Serena
|18
|15
|4
|6
|5
|21
|25
|-4
|13
|Audax Italiano
|16
|15
|4
|4
|7
|18
|21
|-3
|14
|Cobresal
|13
|15
|4
|1
|10
|19
|29
|-10
|15
|Concepción
|11
|14
|3
|2
|9
|11
|21
|-10
|16
|Unión La Calera
|11
|14
|3
|2
|9
|12
|26
|-14
En síntesis
- Victoria 3-0: Colo Colo derrotó a Cobresal en el Estadio Monumental este sábado.
- 36 puntos: lideran la Liga de Primera 2026 con 12 unidades de ventaja.
- Pastrán, Méndez y Rojas: anotaron los goles del partido durante el primer tiempo.