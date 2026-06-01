Tras el pitazo final del partido donde Deportes Temuco se impuso por la cuenta mínima ante San Marcos en el Estadio Carlos Dittborn, la violencia se tomó los accesos a la cancha.

El Campeonato de la Primera B vivió un capítulo negro y completamente lamentable que empañó por completo lo netamente deportivo en el partido entre San Marcos de Arica y Deportes Temuco.

En declaraciones exclusivas recogidas por PrimeraBChile, el director técnico del cuadro santo, Iván Sandrock, rompió el silencio y denunció con indignación haber sido víctima de un golpe de puño por parte de Jaime Caro, integrante del cuerpo que comanda Arturo Sanhueza.

El estratega del elenco de Arica relató con total estupefacción el momento exacto en que se originaron los incidentes, una situación que se gatilló cuando intentaba cumplir con el tradicional saludo de camaradería entre los cuerpos técnicos.

“Más que complicada, una situación extraña, de bajo nivel, de una calaña rara, no me esperaba, fui a saludar al banco rival y él responde con un golpe al pecho”, detalló Sandrock.

A pesar de que el DT nortino le bajó el perfil a las consecuencias físicas del impacto, fue categórico en señalar que el acto constituye un hecho delictual en el recinto deportivo. “La verdad no hace nada, no me dolió, ni una cosa… Me pegó un combo, claro, hubo agresión“, disparó de forma directa.

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Los motivos del ataque y la intervención de Carabineros

Al ser consultado sobre qué pudo haber gatillado la violenta e inesperada reacción del miembro del staff de Deportes Temuco, Sandrock admitió total desconocimiento, aunque deslizó que Caro podría arrastrar rencores de su pasado en la institución de la Puerta Norte. “No sé, habría que preguntarle a él… desconozco el motivo. Al parecer sí (quedó un tema pendiente), salió celebrando como que hubiese ganado el título”, lanzó con ironía.

Para cerrar, el timonel ariqueño confirmó que el bochornoso espectáculo tendrá duras consecuencias reglamentarias y judiciales, puesto que las autoridades de orden público y el referí del compromiso tomaron cartas en el asunto de inmediato.

“El árbitro (Nicolás Gamboa) vio las imágenes, se informó en la planilla de juego, Carabineros vio las imágenes, me pidió que dejara la constancia del tema, me pidieron que fuera a constatar lesiones y todo eso… Es lamentable que gente se comporte de esa manera“, concluyó Iván Sandrock.