Marcelo Barticciotto baja el pulgar a un posible refuerzo de Colo Colo: “No es momento”

El ídolo del 'Cacique' Marcelo Barticciotto apagó la ilusión por el arribo de este jugador.

Colo Colo hoy vive un tremendo momento dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ a una fecha de llegar a la mitad del torneo, son los líderes con amplio margen de la competición, algo que sin duda los ilusiona para quedarse con el título.

Ante el presente del ‘Cacique’, un ídolo del club como lo es Marcelo Barticciotto habló en Radio Cooperativa y puso ya el foco para lo que será el mercado pensando en el segundo semestre, en la que indica que al equipo de Fernando Ortiz le hace falta un extremo.

“Ahí es donde le falta a Colo Colo, le falta un extremo, le falta para ser más competitivo, Colo Colo me parece que tiene un buen plantel”, parte señalando Barticciotto.

Agregando a esto, el ‘Barti’ declara en que el ‘Tano’ Ortiz no posee de muchas variantes para puestos de extremo, cuando decide jugar con tres delanteros, en la que puntualmente por la ala izquierda es donde le está faltando un jugador que le pueda dar esa opción.

Barticciotto apaga la ilusión por su hijo para Colo Colo | Foto: Photosport

“Tendrá que buscar o ver si en algún momento él quiere cambiar el sistema y jugar con un 4-3-3, con punteros bien marcados, Pastrán si es un extremo, pero estaba jugando detrás de los nueve antes, en algún partido si se abrió. En el puesto de extremo por izquierda a Colo Colo le ha costado encontrar a un jugador titular”, remarca.

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Barticciotto apaga la ilusión por Bruno

Concluyendo, Barticciotto habló sobre una posibilidad de que Bruno Barticciotto pueda reforzar a Colo Colo, situación a la que le bajó el pulgar por completo, debido a que su hijo pareciera no tener en mente un pronto regreso al fútbol chileno.

“No es momento de Bruno (Barticciotto), no, no creo que sea el momento, no lo he hablado con él, pero es un tema personal, si él tiene ganas de venir, me encantaría, pero no sé si tiene ganas (de volver a Chile). Ganas no le faltan (de jugar en Colo Colo), porque le encantaría jugar”, cerró.

En Síntesis

Marcelo Barticciotto afirmó que a Colo Colo le falta un extremo izquierdo para ser competitivo.

afirmó que a Colo Colo le falta un extremo izquierdo para ser competitivo. El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz , no tiene suficientes variantes para jugar con un 4-3-3.

, no tiene suficientes variantes para jugar con un 4-3-3. El ídolo albo descartó el regreso de Bruno Barticciotto al fútbol chileno en este momento.