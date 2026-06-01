Universidad Católica está atenta a la situación de su delantero. Es pretendido en La Paternal para el libro de pases.

Universidad Católica puede tener una inesperada salida en este mercado de fichajes. ¿La razón? Argentinos Juniors tiene a una de sus mayores figuras en carpeta para el período de transferencias.

El conjunto bonaerense necesita un delantero ante el potencial adiós de Leandro Fernández, por lo que posó su atención en la precordillera chilena. Así lo informó Punto Cruzado.

Según el medio partidario, el jugador pretendido por el cuadro de La Paternal es Justo Giani. El atacante de 27 años está en la mira para sustituir al ariete con estadía en Universidad de Chile.

“Uno de los clubes argentinos que estaría sondeando al delantero de la UC es Argentinos Juniors, elenco que busca nombres ante la inminente salida de un delantero que pasó por Chile”, lanzó el sitio.

Sobre el mismo punto, agregó: “Argentinos Juniors busca un delantero de dichas condiciones ante la inminente salida de Leandro Fernández, que llegó este año desde la U. de Chile”.

Justo Giani puede salir de Universidad Católica: está en la mira de Argentinos Jrs. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Justo Giani está feliz en Universidad Católica

Sin embargo, la publicación detalló que San Carlos de Apoquindo le sienta bien al oriundo de Quilmes. Y otro ítem a considerar: tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Está muy conforme en Universidad Católica, en donde este primer semestre se ha sentido bastante cómodo e incluso, desde el lado del jugador, ya le han hecho conocer a la UC su deseo de extender su vínculo“, cerró.

En resumen:

El club Argentinos Juniors tiene en carpeta al delantero Justo Giani ante la inminente salida de Leandro Fernández.

tiene en carpeta al delantero Justo Giani ante la inminente salida de Leandro Fernández. El atacante Justo Giani , de 27 años de edad y oriundo de Quilmes, mantiene un contrato vigente con Universidad Católica hasta fines de 2026.

, de 27 años de edad y oriundo de Quilmes, mantiene un contrato vigente con Universidad Católica hasta fines de 2026. El futbolista Justo Giani se encuentra conforme en la institución precordillerana y ya manifestó su deseo de extender su vínculo contractual.