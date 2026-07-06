Los Albos fueron sorprendidos tempranamente por la visita en el Monumental.

Colo Colo no estuvo del todo cómodo en los primeros 45′ ante Deportes Recoleta. El elenco visitante sorprendió a los Albos abriendo el marcador y poniéndose sorpresivamente en ventaja. El apuntado fue solo uno.

En el minuto 18, el joven golero albo, Gabriel Maureira salió a cortar a un Felipe Flores que se venía con todo hacia el área, aunque no se vio la necesidad de que el meta saliera con la vehemencia que lo hizo.

Tras su feroz corte sobre FF17, el juez pitó la pena máxima y en frente del balón se puso otro exalbo como lo es Branco Provoste, quien a los 20′ cambió el penal por gol y puso a la visita sorpresivamente en ventaja en Pedrero.

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Branco Provoste definió desde el manchón penal para poner en ventaja a Deportes Recoleta ante #ColoColo, en este #MatchdayLunes.



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Como era de esperarse y, algo que ya ha pasado en otros encuentros, Gabriel Maureira se convirtió en blanco de críticas por parte de la fanaticada del Popular en redes sociales, siendo el jugador más apuntado del primer tiempo frente a los recoletanos.

Ni siquiera el tanto del empate de Romero minutos más tarde hizo que la furia de los hinchas cesara un poco.

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Los duros comentarios de la hinchada de Colo Colo hacia Gabriel Maureira