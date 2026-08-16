Fernando Ortiz se inclinó por el regreso de Diego Ulloa a la oncena estelar. El lateral reemplazará a Erick Wiemberg.

Colo Colo tiene todo listo para recibir a O’Higgins por la fecha 19 de la Liga de Primera. El elenco de Macul realizará una importante modificación en su esquema titular: se trata de un retorno.

¿Qué pasó? Según indicó la escuadra alba a través de redes sociales, Fernando Ortiz se inclinó por mover el pizarrón respecto al último partido. Una figura estelar vuelve a ser desde el arranque.

Ese es el caso de Diego Ulloa, que superó sus problemas físicos e ingresará en desmedro de Erick Wiemberg. Será la única diferencia respecto al triunfo sobre Unión La Calera.

Cabe destacar que para este encuentro, Javier Correa está citado tras retornar de su suspensión. Por contraparte, Vozinha no fue convocado, misma situación que lamenta Claudio Aquino.

En la previa del compromiso, Colo Colo marcha en la primera posición del certamen local. Acumula 45 puntos y está a nueve unidades de su escolta, Universidad de Chile.

Diego Ulloa vuelve en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La formación de Colo Colo vs. O’Higgins

El once popular es con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Diego Ulloa; Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

Dicho entrentamiento entre Colo Colo y O’Higgins está pactado para este domingo 16 de agosto. Se disputará desde las 17:30 horas de Chile en el Estadio Monumental.