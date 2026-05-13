Juan Cristóbal Guarello propone posible salida de este jugador de Colo Colo: “No sería una mala idea cederlo”

El comentarista en King Kong Radio analizó el presente del jugador albo y planteó que podría tener minutos en otro club del fútbol chileno.

Durante la pretemporada de Colo Colo, el delantero Marcos Bolados sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas con un tiempo estimado de recuperación cercano a los seis meses.

El regreso del oriundo de Antofagasta a los entrenamientos con normalidad se proyecta entre fines de junio e inicios de julio, coincidiendo con el inicio de la segunda rueda del campeonato.

Esto ha generado debate entre los hinchas colocolinos respecto a su real peso dentro del plantel albo y el rol que podría llegar a tener en el futuro en el esquema de Fernando Ortiz.

Bolados ya superó la mitad del tiempo de su recuperación | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Juan Cristóbal Guarello y el futuro de Marcos Bolados

En ese contexto, el comentarista Juan Cristóbal Guarello, en el programa King Kong Radio, abrió la puerta a una posible decisión respecto a su continuidad en el cuadro de Macul.

“Pongamos que Bolados vuelve en su máxima capacidad, físicamente fino, un violín, un Stradivarius, pero el Bolados que ya conocemos: para los segundos tiempos, para abrir la cancha”, señaló de entrada el comunicador.

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“No sería una mala idea que Colo Colo lo cediera. Señores de Everton, señores de O’Higgins, señores de La Serena ¿lo quieren?”, concluyó.

Ahora, quedará por ver cómo evoluciona su recuperación y si el ex Universidad Católica vuelve a ser considerado como una pieza importante en el Cacique o si aparece una opción de salida a préstamo dentro del fútbol chileno.

En resumen…

Marcos Bolados atraviesa un proceso de recuperación tras una rotura de ligamento cruzado sufrida en la pretemporada de Colo Colo, con miras a volver a las canchas entre fines de junio e inicios de julio.

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