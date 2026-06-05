El ex mandatario de los albos, no esconde su frustración por el poco reconocimiento de las autoridades actuales del club por su obra.

Este 5 de junio de 2026 no es un día cualquiera para el pueblo colocolino, ya que se conmemoran exactamente 35 años desde que el Cacique tocó el cielo al alzar la histórica Copa Libertadores de 1991.

Sin embargo, la fecha especial quedó envuelta en una tremenda polémica institucional. En conversación exclusiva con Paulo Flores para BOLAVIP, el expresidente del club entre las décadas de los 80 y 90, Peter Dragicevic, reveló el durísimo mensaje con el que rechazó la invitación de la dirigencia alba, barriendo con la actual administración y lanzando una frase que promete remecer todos los cimientos del Estadio Monumental.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, el exmandamás albo transparentó la tajante respuesta que le envió por escrito a los organizadores del evento conmemorativo.

“A través de los años he podido constatar que mi presencia no resulta significativa. No obstante, ser el artífice que permitió, con mi trabajo y dirección, la obtención de este logro internacional y nuestro Estadio Monumental, también terminado y habilitado por quien les escribe…”, expuso Dragicevic, dejando en claro que prefiere abstenerse de asistir a la ceremonia.

Al profundizar sobre el distanciamiento y el trato que ha recibido por parte de las administraciones que le sucedieron en Macul, el exdirigente soltó una bomba de proporciones sobre su verdadero peso en la historia de la institución.

“Hablando francamente, si yo no hubiera existido, si yo no hubiera estado, se los aseguro y firmado cuando quieran en un papel: hoy día Colo Colo no tendría estadio y no tendría Copa Libertadores de América. Yo fue el genio que se lo ocurrió el cómo hacer eso”, disparó con total autorreferencia.

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Peter Dragicevic se siente poco valorado por Colo Colo

La fuerte crítica a la falta de reconocimiento en Chile

Para cerrar su descargo en los micrófonos de BOLAVIP, Dragicevic lamentó la falta de memoria del balompié nacional y apuntó a que ningún dirigente en más de tres décadas ha tenido la decencia de acercarse a reconocer su gestión.

“La persona más importante, más importante que los jugadores, más importante que el técnico, más importante que todos… si yo no hubiera estado, no existiría esto. En 35 años que ganamos la Copa Libertadores, no ha habido ningún dirigente de Colo Colo que se me haya acercado… es muy probable que vivamos la etapa de la envidia, donde todo se masifica y lo que pasó no existe o fue un milagro”, sentenció de manera lapidaria.