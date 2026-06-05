El histórico exgoleador y DT del Cacique recordó la gesta que logró en 1991 de la mano de Mirko Jozic.

Este 5 de junio se cumplen 35 años de la histórica conquista de Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991, un logro que sigue siendo irrepetible para el fútbol chileno. Uno de los protagonistas de aquella campaña fue Ricardo Dabrowski, delantero argentino nacionalizado chileno que dejó su huella con goles decisivos en el camino hacia la gloria continental.

A más de tres décadas de aquella noche inolvidable en el Estadio Monumental, el “Polaco” reconoce que el paso del tiempo ha engrandecido aún más la dimensión de la hazaña, especialmente porque ningún otro club nacional ha logrado repetirla.

En conversación con BOLAVIP, Dabrowski aseguró que el orgullo sigue intacto, aunque también existe cierta tristeza por la falta de nuevos campeones chilenos en América.

“Ha pasado ya tanto tiempo, pero cada año ese logro se enaltece más. Nosotros pensábamos y estábamos satisfechos con haber sido los primeros, pero lamentablemente por el momento somos los únicos que pudimos lograr eso”, señaló.

Ricardo Dabrowski: “Hay orgullo, pero también pena por el fútbol chileno”

El ex atacante albo sostuvo que la imposibilidad de que otro equipo chileno levante la Copa Libertadores ha terminado por darle todavía más valor a la campaña de 1991.

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“Por un lado está el orgullo, pero por otro lado una pena que el fútbol chileno no haya podido repetirlo. Esa es la realidad. Han pasado 35 años y parece que fue ayer”, reflexionó.

Dabrowski también destacó el fuerte vínculo que mantienen los integrantes de aquel plantel histórico, quienes siguen en permanente contacto pese al paso de los años.

“Siempre estamos comunicados en el grupo de WhatsApp. Hay mucha cercanía, siempre recordando cumpleaños y momentos vividos. Fue un grupo muy especial, compuesto no solamente por grandes jugadores, sino también por grandes personas”, afirmó.

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Según el ex goleador, esa unión fue una de las claves fundamentales para alcanzar la gloria continental. “Creo que fue esa mezcla justa la que permitió lograr todo lo que conseguimos”, agregó.

La historia detrás de “La Sopa de Caracol”, la cábala del Colo Colo campeón

Uno de los recuerdos más curiosos de aquella campaña tiene relación con la canción que terminó convirtiéndose en un himno no oficial del equipo: “La Sopa de Caracol”.

Dabrowski recordó que todo comenzó durante la fase de grupos, cuando el plantel viajaba rumbo a los partidos y la canción sonaba constantemente en los parlantes del bus.

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“Nos toca ir a Ecuador y justo sonaba esa canción. Siempre se ponía música antes de ir al estadio y Juan Carlos Peralta era el DJ del grupo. Ese tema empezó a sonar una y otra vez”, contó entre risas.

La cábala que acompañó a Colo Colo hasta levantar la Copa

El delantero explicó que los buenos resultados obtenidos en aquella etapa llevaron al plantel a convertir la canción en una verdadera tradición.

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“Se hizo reiterativo, reiterativo y reiterativo. Como en Ecuador no perdimos y terminamos primeros del grupo, se decidió mantenerla. Ahí quedó como la cábala y terminó siendo el tema del Colo Colo 91″, recordó.

Una historia más que se suma al legado de un plantel que hace 35 años escribió la página más importante en la historia del fútbol chileno.

DATOS CLAVE

Colo Colo conmemora este 5 de junio los 35 años de su Copa Libertadores.

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El delantero Ricardo Dabrowski destacó el valor histórico y la vigencia de la hazaña.