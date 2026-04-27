Toby Vega sorprende y elige al mejor jugador de Colo Colo en sufrido triunfo: “Jugó como un titular”

Colo Colo volvió a lo más alto de la Liga de Primera 2026 el día de ayer, toda vez que los albos derrotaron en calidad de visitante a Universidad de Concepción e igualaron en puntaje a Deportes Limache, aunque con un partido pendiente.

El Cacique hizo un correcto primer tiempo en donde se fueron en ventaja con gol de Maximiliano Romero, pero la segunda mitad fue para el olvido y solo fue salvada por Javier Correa cuando al partido le quedaban pocos minutos.

Toby Vega, ex jugador albo, hizo sus clásicos rankings en Todos Somos Técnicos de TNT Sports y eligió al ‘jugador clave’ del compromiso: “Para mí debería estar jugando, él puede convivir con Maximiliano Romero y eso es tarea del técnico”, dijo en relación a Javier Correa.

Maureira respondió en Colo Colo. | Foto: Photosport

Sobre la figura absoluta del encuentro, Vega no se pierde y apunta al debutante Gabriel Maureira, quien respondió en el arco albo: “Jugó como un titular. En el partido anterior cuando entra ante Palestino no le llegaron mucho, ahora sí y estuvo a la altura”, dijo.

Ni siquiera el golazo de Osvaldo González opacó la primera titularidad de Gabriel Maureira en Colo Colo, quien no tenía absolutamente nada que hacer en el empate transitorio de la Universidad de Concepción.

Publicidad

Así las cosas, el joven portero suma confianza de cara al próximo fin de semana, donde seguramente será el portero titular de Colo Colo en el encuentro pendiente ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

En síntesis

Colo Colo igualó a Deportes Limache en la cima tras vencer a Universidad de Concepción.

El exfutbolista Toby Vega destacó a Gabriel Maureira como la figura absoluta del encuentro.

Publicidad