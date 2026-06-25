Los Albos lograron sacar adelante un partido que se complicó de forma inesperada. La figura fue el joven Felipe Raipán quien se matriculó con el 3-2 definitivo.

Colo Colo protagonizó un partido de alto impacto en el Estadio Monumental, donde terminó imponiéndose por 3-2 en un final agónico.

El “Cacique” había construido una ventaja sólida gracias a un golazo de Maximiliano Romero a los 24’, quien definió con clase, y al tanto de Joaquín Sosa a los 39’, que amplió la diferencia con un certero cabezazo.

Cuando parecía que el triunfo estaba asegurado, el partido dio un giro inesperado en el tramo final. Felipe Faúndez descontó a los 79’, y apenas tres minutos después, Thiago Vecino igualó a los 82’, desatando el desconcierto total en Macul.

El empate golpeó fuerte a Colo Colo, que pasó de dominar con tranquilidad a ver cómo se le escapaban dos puntos en cuestión de minutos, generando tensión tanto en la cancha como en las tribunas.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a una igualdad definitiva, apareció la historia que nadie esperaba: Felipe Raipán, juvenil de apenas 16 años, marcó a los 91’ su primer gol en el profesionalismo, desatando una verdadera locura en el Monumental.

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El tanto del joven delantero no solo selló el triunfo albo, sino que también lo instaló como la gran figura emocional de la noche, en un partido que tuvo de todo y que refuerza el gran momento de Colo Colo, líder del Grupo E.

Así queda la tabla del Grupo E de Copa Chile

En la tabla, Colo Colo se consolida como líder exclusivo del Grupo E con 6 puntos en dos partidos, mostrando una campaña perfecta hasta ahora.

Más atrás aparece Unión Española con 4 unidades en tres encuentros, manteniéndose al acecho de los Albos. Recoleta suma 3 puntos, mientras que O’Higgins cierra con apenas 1 unidad, complicando seriamente sus opciones.

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