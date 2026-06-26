¿Por qué no juega Erling Haaland en el partido entre Noruega y Francia por el Mundial 2026?

La razón por la que el delantero Erling Haaland no está jugando en el duelo entre Noruega y Francia.

La Selección de Noruega tiene hoy su último encuentro dentro de lo que es la fase de grupos del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Ståle Solbakken enfrenta a Francia, con quien se juega el liderato del Grupo I.

Para este encuentro, el estratego de la selección escandinava ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde un comienzo.

Se trata del delantero Erling Haaland, el jugador del Manchester City no será considerado por Solbakken desde el primer minuto, en la que esperará por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de su suplencia?: El delantero de 25 años no dirá presente solo por decisión técnica, en la que el DT de Noruega decidió darle descanso a varias de sus figuras pensando en lo que será la llave de dieciseisavos en el Mundial.

Haaland no será de la partida | Foto: Getty Images

De esta forma, Haaland esperará por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder ver minutos y ayudar a su país a sumar los tres puntos, los que le permitan poder clasificarse en el primer puesto.

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