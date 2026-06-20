Los Albos comenzaron con el pie derecho su participación en Copa Chile.

Colo Colo tuvo un sólido estreno en Copa Chile y derrotó con claridad por 3-0 a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura.

El equipo albo golpeó temprano en el compromiso. A los 6 minutos, tras una gran jugada colectiva iniciada por Lautaro Pastrán, el balón terminó en los pies de Tomás Alarcón, quien definió con categoría para abrir la cuenta.

Con la ventaja, Colo Colo manejó los tiempos del partido y amplió diferencias antes del descanso. A los 37’, el árbitro sancionó penal y Arturo Vidal no falló desde los doce pasos estirando la ventaja.

Los Albos arrancaron con el pie derecho su participación en Copa Chile. (Foto: Photosport)

En el complemento, el “Cacique” mantuvo el control del juego ante un Recoleta que intentó reaccionar sin éxito. Ya en la segunda mitad, nuevamente desde el punto penal, Maximiliano Romero selló la goleada poniendo el 3-0 definitivo.

Más allá del resultado, uno de los puntos altos fue Lautaro Pastrán, quien dejó una gran impresión en su debut, siendo clave en la generación del primer gol y mostrando desequilibrio constante en ataque.

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Así quedó la tabla del Grupo E

Con este triunfo, Colo Colo se instala en la parte alta del Grupo E, sumando sus primeros tres puntos en el certamen. Comparte puntaje con Unión Española, pero con mejor diferencia de gol.

Recoleta, en tanto, queda con números negativos tras tres partidos disputados, mientras que O’Higgins no suma unidades ya que aún no debuta.

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 1 1 0 0 3 0 3 3 2 U. Española 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Recoleta 3 1 0 2 2 5 -3 3 4 O’Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0