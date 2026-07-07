Tras empate ante Deportes Recoleta: Esto dijo Arturo Vidal sobre el Mercado de Fichajes de Colo Colo

El capitán de Colo Colo se refirió a la opción de sumar más jugadores para la segunda mitad del año que se le viene al Cacique.

Colo Colo tuvo una deslucida presentación el día de ayer por Copa Chile, toda vez que el equipo dirigido por Fernando Ortiz no supo aguantar la victoria en el segundo tiempo y terminó empatando 2-2 ante Deportes Recoleta.

El mejor jugador de la cancha en el Cacique fue, por lejos, Arturo Vidal. El King asistió y anotó un golazo de forma magistral, lo que le valió ser la gran figura alba en un partido donde Colo Colo entró a la cancha ya clasificado a la siguiente instancia del certamen nacional.

Colo Colo suma dos partidos sin conocer de victorias. | Foto: Photosport

El mismo Vidal enfrentó los micrófonos en zona mixta y fue consultado sobre si el Cacique necesita con urgencia refuerzos tras lo mostrado el día de ayer: “No me va a cambiar el pensamiento, lo tengo súper claro”, dijo en primera instancia.

“Sé el equipo que tenemos, los jugadores que hay. Seguramente en la segunda parte van a estar todos y vamos a poder competir mucho mejor”, complementó reafirmando su postura de que Colo Colo no necesita incorporar jugadores para la segunda mitad del año.

Ahora, el Cacique tendrá una breve pausa antes de retomar los entrenamientos y viajar a Colombia para una mini pretemporada donde buscará ponerse a tono para llegar con las pilas cargadas a la Liga de Primera 2026.

Publicidad

En síntesis

Colo Colo empató 2-2 ante Deportes Recoleta bajo la dirección de Fernando Ortiz.

Arturo Vidal anotó un gol, dio una asistencia y fue la figura del partido.

El plantel albo viajará a Colombia para realizar una mini pretemporada de cara al torneo.