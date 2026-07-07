Tras el empate con Deportes Recoleta en la Copa Chile, el entrenador de Colo Colo actualizó la situación de uno de los grandes deseos para este mercado de invierno.

El lunes por la noche Colo Colo empató 2-2 con Deportes Recoleta por la penúltima fecha del Grupo E en la Copa Chile 2026, donde el Cacique ya tiene asegurado su paso a octavos de final.

Ahora al Cacique solo le queda un partido en esta fase de grupos para luego emprender vuelo hacia Colombia, pues el 18 de agosto visitarán a Millonarios en un partido amistoso en Bogotá.

En este viaje aprovecharán de hacer una intertemporada en suelo cafetero, para preparar el segundo semestre en que esperan asegurar el título de la Liga de Primera 2026.

Pero antes de tomar el avión, el entrenador Fernando Ortiz espera por los fichajes, pues quiere reforzar sí o sí el equipo, para no perder la ventaja que sacaron en la primera rueda.

Respecto a aquello habló el técnico argentino en conferencia de prensa, donde fue consultado por el volante nacional Diego Valdés de Vélez Sarsfield, que es uno de sus grandes anhelos.

En esa línea, el Tano Ortiz confirmó que está en contacto con el ex América, club en el que coincidieron en México.

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“Todo jugador chileno quiere venir a Colo Colo, siempre lo dije. No me sorprende el interés que pueda tener Diego en este caso o algún otro jugador que se encuentre fuera de nuestra liga”, comenzó declarando.

“Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en América pero todo jugador quiere venir a jugar a Colo Colo. Sí, lo quiero mucho, lo estimo mucho, lo abrazo cada vez que lo veo”, agregó el estratega respecto a la relación de ambos.

Diego Valdés encontrándose con Fernando Ortiz en la Liga MX 2024. (Foto: Agustin Cuevas/Getty Images)

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En la misma línea, intentó de meter presión para que se cumpla con las fechas que se puso el directorio de Blanco y Negro para tener listos a los refuerzos.

“Todo lo que he hablado con el presidente, está al tanto del pedido, de la situación que yo creo conveniente para poder que se sume alguien. Están en pleno trabajo de eso, esperemos que lo podamos contar en esa intertemporada que haremos en Colombia”, cerró.

Consignar que Colo Colo partiría al país caribeño tras el domingo 12 de julio, en menos de una semana.

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En síntesis