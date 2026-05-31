Tras triunfo ante Deportes La Serena: Colo Colo suma excelente noticia para su próximo compromiso

Los albos se afirman en la punta de la Liga de Primera 2026 y ahora recibieron una buena noticia para duelo por la Copa de la Liga.

Colo Colo se hizo fuerte en su visita a Deportes La Serena el día de ayer por la Liga de Primera 2026, donde los albos se impusieron por 4-2 y se afirmaron en lo más alto de la tabla de posiciones.

Ahora, el Cacique no tiene descanso y desde ya debe pensar en el compromiso de la próxima semana donde buscarán la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga enfrentando a Huachipato en el sur del país.

Para dicho compromiso, Fernando Ortiz, sus dirigidos y los hinchas albos recibieron una excelente noticia: Huachipato habilitará un sector para los hinchas de Colo Colo para que puedan decir presente en el Estadio CAP de Talcahuano.

Huachipato recibirá a hinchas de Colo Colo la próxima semana. | Foto: Photosport

La preventa de entradas ya comenzó y los hinchas albos arrasaron con los tickets. Los que no alcanzaron a comprar, ahora deberán esperar hasta el martes para que se habilite la venta general de entradas.

Cabe mencionar que, en la Copa de la Liga, el Cacique no depende de sí mismo: Colo Colo debe esperar que Deportes Concepción le robe puntos a Coquimbo Unido el viernes, sumado a un triunfo albo sobre los acereros.

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Incluso, si Deportes Concepción -que no se juega absolutamente nada en este torneo- llega a derrotar a Coquimbo Unido, a los albos les bastaría con un empate ante Huachipato para firmar su clasificación a las semifinales.

En síntesis

Colo Colo derrotó 4-2 a Deportes La Serena y sigue firme en el liderato nacional.

El técnico Fernando Ortiz buscará la clasificación a las semifinales de la Copa de Liga.

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