Con varias bajas, el Tano optó por un once alternativo ante los Celestes en Rancagua.

Colo Colo quiere seguir a paso firme en la Copa Chile y para ello debe enfrentar a O’Higgins en El Teniente de Rancagua. Un triunfo ante los rancagüinos dejará al Popular clasificado a la siguiente ronda.

Pero las bajas por lesiones o expulsiones tienen algo mermado al equipo de Fernando Ortiz, quien apostó esta jornada por un equipo formado en gran parte por canteranos para el duelo ante el “Capo de Provincia”.

Además de formar con jugadores de casa, el “Tano” también debió formar con quienes no habitúan entrar en su oncena estelar, como es el caso de Matías Fernández y Javier Méndez, quienes formarán parte de la línea de cuatro en defensa junto a Diego Ulloa y Erick Wiemberg.

La gran sorpresa en la oncena alba eso sí está en el mediocampo con Vicente Martínez, quien sumó minutos en el profesionalismo solo en la Copa de La Liga.

Vicente Martínez es la gran novedad en el mediocampo del Cacique.

Dicho esto, Colo Colo saldrá a la cancha con: Gabriel Maureira en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg y Diego Ulloa en defensa; Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Vicente Martínez en el mediocampo; Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández en delantera.

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Cabe recordar que el duelo entre Albos y rancagüinos se juega este jueves 2 de julio a contar de las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, válido por la cuarta fecha de la Copa Chile.