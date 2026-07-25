Los dos reconocidos streamers argentinos reaccionaron a la llegada del portero de la Selección de Cabo Verde al Cacique.

La sorpresiva llegada del arquero Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, a Colo Colo no solo generó repercusión en Chile, sino que también traspasó fronteras.

El guardameta de 40 años se transformó en uno de los fichajes más llamativos del mercado luego de su destacada participación en el Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde, donde fue una de las grandes figuras del combinado africano y logró una enorme popularidad, alcanzando cerca de 30 millones de seguidores en Instagram.

Davoo y La Cobre no pueden creer el fichaje de Vozinha

Su arribo al Cacique incluso llamó la atención en Argentina. Davoo Xeneize y La Cobra, dos de los streamers de fútbol más reconocidos del país trasandino, no quedaron indiferentes al conocer la incorporación del experimentado arquero al Popular.

Durante una transmisión en vivo del programa 412, ambos creadores de contenido destacaron sus cualidades bajo los tres palos y también quedaron sorprendidos con la historia personal que existe detrás de su carrera.

“Tremendo arquero. ¿Hablará bien español? Qué grande que es Vozinha. ¿Vieron su historia de vida? Conmovedora. Es un fenómeno”, comentó Davoo.

Vozinha se ganó el cariños de los fanáticos del fútbol en el Mundial 2026 | FOTO: Michael Reaves/Getty Images

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Por su parte, La Cobra recordó algunos de los grandes nombres que enfrentó durante su carrera. “Vozinha le ganó un partido a Cristiano Ronaldo, un amistoso contra Portugal en 2012; jugó con Messi y enfrentó a jugadores como De Bruyne en amistosos con Cabo Verde”, señaló.

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