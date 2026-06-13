¡Video! Jordhy Thompson aparece en el Estadio Monumental y le declara su amor a Colo Colo: “Es increíble…”

Jordhy Thompson no esquivó las muestras de cariño hacia Colo Colo y dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas albos.

Colo Colo está derrotando a Cobresal en la Liga de Primera 2026, en un partido donde el Estadio Monumental volvió a reunir a miles de hinchas en la última fecha del primer semestre para el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Más allá del desarrollo del encuentro ante los Mineros, el ambiente en Macul también estuvo marcado por la presencia de distintas personas ligadas al entorno del club, lo que generó comentarios entre los asistentes.

Entre ellas apareció Jordhy Thompson, quien llegó hasta La Ruca para presenciar el compromiso del Cacique, en medio de los rumores que lo han vinculado en el último tiempo con un posible retorno a la institución alba.

Thompson convirtió 6 goles en 32 partidos con la camiseta de Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Jordhy Thompson no se olvida de Colo Colo

El actual futbolista del Orenburg de Rusia fue abordado por los medios de comunicación, quienes le consultaron por estos rumores, aunque evitó referirse al tema de manera directa.

Sin embargo, sí dejó declaraciones sobre su vínculo con el club: “Hay que venir siempre al Albo”, lanzó de entrada el extremo de 21 años, formado en el cuadro popular.

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Luego, el oriundo de Antofagasta añadió: “Es increíble el amor que siento por el Colo”.

Por ahora, la situación de Thompson se mantiene en el terreno de la especulación, mientras su presente sigue ligado al cuadro que compite en la Primera División de Rusia.

Así fue la llegada de Jordhy Thompson al Estadio Monumental: